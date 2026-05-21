La FEU sigue haciendo historia

Los consejos de la Federación Estudiantil Universitaria en las Universidades de Pinar del Río Hermanos Saíz Montes de Oca y de Ciencias Médicas Ernesto Guevara de la Serna, respectivamente, tuvieron lugar este martes y fueron espacio para tratar temas de interés.

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En tal sentido, se debatió con compromiso revolucionario, sobre la defensa de la patria socialista, el papel de la organización en la red juvenil comunitaria, las estrategias para atender los planteamientos de los estudiantes, y cómo seguir perfeccionando la educación superior en el proceso de descentralización, siempre con el objetivo de fortalecer esta fuerza al servicio de la Revolución.

Cada uno de estos encuentros fue marco para reconocer a un grupo de estudiantes que concluyeron su tarea dentro de la organización. Entre ellos se destacó a Alejandro Bosmenier León y a Guillermo Alejandro Herrera Horta quienes recibieron la más cálida felicitación en reconocimiento a sus dos años como Presidentes de la FEU en los citados centros de altos estudios.

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En su lugar, emprenderán la presidencia de esta estructura, Adriana Regalado en la Hermanos Saíz y Guillermo Alejandro Cabrera en Ciencias Médicas. Ambos ratificaron su compromiso con la organización y su disposición de asumir esta responsabilidad con apego a las normativas de su funcionamiento.

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