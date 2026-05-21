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Convocan en La Habana a gran Tribuna Antimperialista en rechazo a nuevas acusaciones de Estados Unidos

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El General de Ejército Raúl Castro. “A 95 años de su nacimiento, es nuestro ejemplo vivo de hidalguía, integridad, patriotismo y fidelidad a la Revolución”.

La Unión de Jóvenes Comunistas, las organizaciones de masas, estudiantiles y movimientos juveniles, convocan al pueblo de la capital a la histórica Tribuna Antiimperialista José Martí, este viernes 22 de mayo a las 7:30 de la mañana, para condenar el acto despreciable e infame del Departamento de Justicia de los Estados Unidos contra el General de Ejército Raúl Castro Ruz, Líder de la Revolución Cubana, y respaldar la Declaración del Gobierno Revolucionario.

En la Jornada por los 95 años de nuestro General de Ejército, el pueblo cubano reafirma que ni amenazas, ni bloqueo, ni cerco energético, ni falsas acusaciones, serán capaces de doblegar la voluntad de todo un pueblo en defensa de su Revolución.

¡Nos vemos en la Tribuna Antimperialista este viernes!

Tomado de Cubadebate

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