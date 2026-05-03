La palabra que no debe callar

Cada 3 de mayo invita a pensar en el valor de informar con responsabilidad y en el papel que desempeñan los medios en la sociedad.

No se trata solo de un derecho reconocido, sino de una práctica que se construye día a día, en medio de desafíos, presiones y también de compromisos éticos.

En tiempos donde la información circula a una velocidad vertiginosa y donde abundan las versiones sin confirmar, el periodismo tiene el reto de sostener la credibilidad.

No basta con difundir hechos: es imprescindible verificarlos, contextualizarlos y ofrecer al público herramientas para comprender la realidad más allá de los titulares.

Hablar de este tema es también reconocer que existen límites, tensiones y realidades diversas en cada contexto.

Sin embargo, el propósito esencial permanece: contribuir a una sociedad mejor informada, más crítica y participativa.

Esa es, en definitiva, la verdadera fortaleza de la comunicación social cuando se ejerce con responsabilidad.

La fecha no solo convida a celebrar, sino también a reflexionar. ¿Se está escuchando a todos los sectores? ¿Se logra representar la complejidad de la vida cotidiana? ¿Se informa con equilibrio y sensibilidad? Son preguntas necesarias que acompañan el ejercicio diario de quienes asumen la tarea de contar lo que ocurre.

Desde medios como Tele Pinar, el compromiso sigue siendo el de narrar la realidad con apego a la verdad y con respeto hacia la audiencia. Porque más allá de consignas, el periodismo encuentra su sentido en la confianza que logra construir.

El 3 de mayo recuerda, en esencia, que la palabra tiene valor cuando se utiliza con honestidad. Y que callar, omitir o distorsionar también son decisiones que marcan el rumbo