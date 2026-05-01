¡Llega el Día del Proletariado Mundial, ya es Primero de Mayo! La principal arteria de la Ciudad de Pinar del Río vuelve a colmarse de júbilo y entusiasmo y será testigo como otras tantas veces del desfile de los trabajadores. Y no es solo esta calle, otras en toda la geografía vueltabajera, se colmarán de similar alegría y sentimiento de reafirmación revolucionaria.

Será esta, una nueva jornada de marcado matiz histórico que quedará escrita en páginas indelebles. Ante el mundo patentizaremos que en esta isla se continúa luchando en abierto desafío contra toda adversidad, a favor de las causas más nobles, de las ideas más justas en el año del centenario de Fidel y el 87 de la Central de Trabajadores de Cuba.

Cada obstáculo enfrentado, cada problema que subyace y afecta a la masa de trabajadores, no debilita el accionar de esta fuerza que mueve la nación, se traduce en respaldo al proceso, en más entrega y sacrificio, en un canto de esperanza, de amor y constancia.

Hoy se desfila por Cuba, por su gente, por el niño que marcha a la escuela en busca de saberes, por el abuelo que con sapiencia asume la necesidad de un cambio, sin que se transforme la esencia socialista del sistema, se desfila por la nación rebelde y fiel a sus próceres.

Se desfila por los que han hecho grande la patria de Martí, por el ejemplo de Lázaro Peña y de otros líderes sindicales, se desfila por el deseo de un bien común, por un proyecto que beneficia a todos independientemente de los sinsabores que tienen su base en el bloqueo genocida.

La Patria se defiende: Convencidos del lema que preside estas celebraciones, pinareñas y pinareños con los colores de la bandera, renuevan sus compromisos de servir a esta tierra y levantarán sus voces en señal de apego a la Revolución y al socialismo.

¡ Los pinareños toman las calles: Es #1Mayo !

Foto: Rosalinda García

La tierra de Martí hoy se levanta digna, orgullosa y eterna. Vueltabajo ofrece su abrazo fraterno en las calles y levanta sus voces para decir: ¡La Patria se defiende! ¡Viva el Primero de Mayo!

Foto: Jennifer González Foto: Jennifer González

Con los profesionales de la salud inició el desfile por el Día Internacional de los Trabajadores en Pinar del Río. Esta será una jornada de reafirmación de la unidad y compromiso que distinguen al pueblo cubano.

Autoridades partidistas y gubernamentales presiden la marcha proletaria

Presiden el desfile en Vueltabajo:

Caridad Diego Bello, integrante del Comité Central del Partido y jefa de su oficina para la atención a los asuntos religiosos

Yamilé Ramos Cordero, integrante del Comité Central del Partido y Primera Secretaria en la provincia

Joaquín Alonso Vázquez, ministro de Economía y Planificación

Zaily Alonso Gutiérrez, miembro del secretariado del Sindicato Nacional de la Administración Pública

Eumelín González Sánchez, gobernador de la provincia

Yohany Ramos Pérez, primera secretaria del Partido en el municipio de Pinar del Río

Rubén Lloga Sixto, secretario general de la CTC en Pinar del Río.

Foto: Jennifer González

Pinareños reafirman que somos un pueblo dignidad, memoria y futuro

Los trabajadores pinareños bien saben de valor y sacrificio, este pueblo es la mayor riqueza de una región que distingue por sus campos verdes, por sus personas hospitalarias, que no saben rendirse, expresó el secretario general de la CTC en Pinar del Río, Rubén Lloga Sixto.

Pinareños, marchemos por la patria, ¡avancemos hacia esta tribuna, en cuadro apretado, por Cuba y todos sus hijos, por nuestros derechos, por la paz, la soberanía y contra el bloqueo, porque hoy, como ayer, mañana y siempre, La Patria se Defiende!

Foto: Rosalinda García

Múltiples iniciativas acompañan a la clase obrera de Pinar del Río

Junto a los trabajadores pinareños, niños, adolescentes y jóvenes protagonizan la multitudinaria marcha en Pinar del Río

Foto: Jennifer González

Foto: Yelenis Lorenzo

Foto: Jennifer González

La Patria Se Defiende guía el desfile en Pinar del Río. ¡Continúa la gran fiesta del proletariado cubano!

Un desfile por la paz. Tal y como expresó el presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez, marchan unidos, trabajadores, campesinos, estudiantes, intelectuales, artistas, deportistas, cubanas y cubanos todos, contra el bloqueo genocida y las groseras amenazas imperiales a nuestro país.

🇨🇺| Hoy #1Mayo los trabajadores de ETECSA_Cuba Pinar del Río reafirman el valor del esfuerzo diario, defienden las conquistas alcanzadas y celebran con orgullo ser parte del proletariado cubano.#LaPatriaSeDefiende

✍️ETECSA_Cuba Pinar del Río pic.twitter.com/t97sjsZLBE — TelePinar (@TelePinar) May 1, 2026

Entrega y dedicación distinguen al colectivo de la Educación en Pinar del Río

La Universidad de Pinar del Río «Hermanos Saíz Montes de Oca» también dijo presente en esta gran fiesta del proletariado cubano en el bloque del Sindicato de los Trabajadores de la Educación, Ciencia y Deporte como reconocimiento a los resultados obtenidos en su misión y en la actividad sindicalista.

Foto: Yelenis Lorenzo Foto: Universidad de Pinar del Río «Hermanos Saíz Montes de Oca» Foto: Universidad de Pinar del Río «Hermanos Saíz Montes de Oca»

A la celebración en Pinar del Río se incorporaron esta mañana una representación de la Asociación Cultural Jose Martí, procedente de los Estados Unidos. Crece la solidaridad con Cuba.

Foto: Jennifer González

Foto: Alina López Ochoa

La Patria se Defiende y por eso estamos en las calles de Vueltabajo, afimaron trabajadores de la industria alimentaria y la pesca

El compromiso que los caracteriza los congrega este #1Mayo. Los trabajadores de @LacteoPRI, colectivo Vanguardia Nacional por noveno año consecutivo, desfilarán por la calle principal de la ciudad para reafirmar que #LaPatriaSeDefiende en #PinardelRío pic.twitter.com/iAPQnEphfT — Lacteo Pinar del Rio (@LacteoPRI) May 1, 2026

Late aquí el orgullo de ser cubano

Jóvenes y sindicalistas expresan su compromiso con la Patria este Primero de Mayo.

En imágenes, desfile del Primero de Mayo en Pinar del Río

En los once municipios de la provincia también se aviva la voz del pueblo trabajador

Sindicatos de la Educación, la Ciencia y el Deporte, seguido por los Eléctricos locales y los profesionales y técnicos de la Salud Pública de Mantua desfilaron por el Día de los Trabajadores y refirmaron su respaldo a la paz.

Foto: Lázaro Boza Foto: Lázaro Boza Foto: Lázaro Boza

Colectivos laborales de Sandino refuerzan el mensaje de unidad y resistencia este viernes, durante la celebración proletaria

En el año del centenario del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro, del cumpleaños 87 de la Central de Trabajadores de Cuba y del Vigésimo Segundo Congreso de la organización, el pueblo sandinense ofrece nuevas muestras de reafirmación y compromiso en el desfile por el Primero de Mayo.

Foto: Lillanys Rodríguez Foto: Lillanys Rodríguez Foto: Lillanys Rodríguez Foto: Lillanys Rodríguez Foto: Lillanys Rodríguez

La Palma de fiesta este Día Internacional de los Trabajadores. Una jornada que afianza el sentimiento patrio

Hombres y mujeres de Los Palacios, desfilaron hoy con identidad y patriotismo que permanecen intactos

🇨🇺| Hombres y mujeres de #LosPalacios, desfilaron hoy con identidad y patriotismo que permanecen intactos.

¡Viva el Primero de Mayo!, #LaPatriaSeDefiende

📸: Lisandra Díaz pic.twitter.com/Csa9ZGAc5Y — TelePinar (@TelePinar) May 1, 2026

Un Primero de Mayo con y por la Patria en Consolación de Sur

En Consolación del Sur los 14 sindicatos divididos en 18 bloques desfilan por la avenida 51, con múltiples iniciativas que demuestran el entusiasmo del pueblo proletario. En este municipio cuatro colectivos obtuvieron la bandera que los acredita como Vanguardias Nacionales.

(Tomado de Radio Guamá)

Foto: Elaine Hernández Foto: Elaine Hernández

Emotivo cierre del desfile en Pinar del Río este Primero de Mayo. Todo un pueblo vive y trabaja por Cuba.