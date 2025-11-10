La jornada de este sábado cohesionó empeño y voluntad de los sindicalistas del comercio y el turismo en Pinar del Río, en función de una tarea sumamente necesaria: la higienización del Hospital General Clínico Docente Abel Santamaría Cuadrado.

La Central de Trabajadores de Cuba en Pinar del Río, convocó como hace habitualmente cada fin de semana y la respuesta no se hizo esperar en un escenario de conmemoración.

Según expresó el integrante del Secretariado Provincial de la CTC, Lífer Félix Vázquez Cejas, se trata de cumplimentar con éxito esta tarea que forma parte del homenaje al centenario de Fidel, e integra también el cronograma previsto en saludo a la jornada del trabajador de la salud iniciada este mismo día.

La dirección del icónico centro de la salud, rectorada por el Doctor Daniel Santana Hernández, reconoce la valía de estas faenas voluntarias e igual lo hace la fuerza sindical enrolada en la limpieza de las áreas. Así lo patentizaron la Delegada del Ministerio del Turismo en la provincia, María Odalys Acosta Miranda, y la Directora General de la Empresa Comercializadora y de Servicios de Productos Universales, Yuneysi Díaz Hernández, quienes encabezaron el grupo de movilizados en la mañana sabatina.

En momentos en que el país llama a la búsqueda de soluciones con unidad y participación popular, la CTC vueltabajera aglutina esfuerzo y viabiliza tareas que redundan en beneficio colectivo.