Un espectáculo cósmico: la alineación planetaria del 28 de febrero de 2026

El cielo nocturno se prepara para un acontecimiento extraordinario. El próximo 28 de febrero de 2026, seis planetas del sistema solar se alinearán de manera aparente y serán visibles desde la Tierra.

Este fenómeno, conocido como “desfile planetario”, constituye una oportunidad única para la observación astronómica y la divulgación científica.

¿En qué consiste la alineación planetaria?

La alineación planetaria ocurre cuando varios planetas se ubican en una misma franja del cielo, vistos desde la perspectiva terrestre.

En esta ocasión, Mercurio, Venus, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno se dispondrán casi en línea, ofreciendo un espectáculo visual que no se repite todos los años.

Es importante aclarar que no se trata de una alineación perfecta en el espacio tridimensional, sino de una coincidencia óptica: los planetas siguen sus órbitas alrededor del Sol y, en determinados momentos, parecen agruparse en el firmamento.

¿Por qué ocurre este fenómeno?

Cada planeta tiene un período orbital distinto. Mercurio tarda apenas 88 días en completar su vuelta al Sol, mientras Neptuno necesita 165 años.

Estas diferencias hacen que, en ocasiones, sus posiciones coincidan de manera aparente desde la Tierra.

La alineación del 2026 es resultado de esa dinámica orbital, un juego de velocidades y distancias que genera un espectáculo visual sin alterar la física del sistema solar.

Implicaciones para la vida en la Tierra

Aunque en la cultura popular se asocian las alineaciones planetarias con cambios energéticos o influencias místicas, la ciencia es clara: no existe impacto físico directo sobre la vida terrestre.

La gravedad de los planetas, incluso alineados, es insignificante comparada con la del Sol o la Luna.

El verdadero valor de este fenómeno radica en su capacidad de despertar curiosidad, fomentar la observación astronómica y recordar la magnitud del cosmos.

Para la educación científica, constituye una oportunidad de acercar a niños, jóvenes y adultos a la astronomía, incentivando la reflexión sobre nuestro lugar en el universo.

¿Cada cuánto tiempo ocurre?

Las alineaciones múltiples no son frecuentes. Pequeños desfiles de tres o cuatro planetas pueden observarse cada pocos años, pero una alineación de seis cuerpos celestes es mucho más rara.

La última vez que se registró un evento similar fue en 2025, aunque con menos planetas visibles.

La próxima gran alineación de seis mundos no volverá a repetirse hasta el año 2040, lo que subraya el carácter extraordinario del acontecimiento de 2026.

Visibilidad desde Cuba

En Cuba, el fenómeno podrá observarse tras el atardecer del 28 de febrero. Venus y Júpiter se distinguirán fácilmente a simple vista, brillando como dos de los objetos más luminosos del cielo.

Mercurio aparecerá bajo en el horizonte occidental, poco después de la puesta del Sol, mientras Saturno se ubicará más alto y visible con claridad.

Urano y Neptuno, en cambio, requerirán binoculares o telescopios para ser apreciados, debido a su menor brillo.

Las condiciones meteorológicas serán determinantes: un cielo despejado permitirá disfrutar plenamente del espectáculo.

Datos curiosos sobre la alineación

No es perfecta: aunque se habla de “alineación”, los planetas estarán distribuidos en un arco de varios grados, no en una línea exacta.

A simple vista: tres de ellos (Mercurio, Venus y Júpiter) podrán observarse sin instrumentos, lo que facilita la participación de aficionados.

Duración: el fenómeno será visible durante varias noches, aunque el 28 de febrero será el punto de mayor aproximación aparente.

Impacto cultural: a lo largo de la historia, las alineaciones han inspirado mitos, calendarios y predicciones, reflejando la fascinación humana por el cielo.

La importancia de la divulgación científica

Eventos como este refuerzan la necesidad de promover la cultura científica. La alineación planetaria no solo es un espectáculo visual, sino también una oportunidad para explicar conceptos básicos de astronomía: órbitas, períodos de revolución, magnitudes de brillo y uso de instrumentos ópticos.

En Cuba, instituciones como los planetarios y sociedades de aficionados a la astronomía pueden aprovechar el acontecimiento para organizar observaciones públicas, charlas y talleres.

La participación ciudadana en la contemplación del cielo fortalece el vínculo entre ciencia y sociedad.

Mirar al cielo: un acto de reflexión

Más allá de la curiosidad científica, la alineación planetaria invita a la reflexión. Observar seis mundos reunidos en el firmamento nos recuerda que la Tierra es solo uno de los cuerpos que orbitan alrededor del Sol. La vastedad del universo relativiza nuestras preocupaciones cotidianas y nos conecta con una dimensión más amplia de existencia.

El 28 de febrero de 2026 será una fecha marcada por la astronomía. La gran alineación planetaria, visible desde Cuba y gran parte del mundo, constituye un acontecimiento que combina belleza, ciencia y cultura.

Aunque no ejerce influencia física sobre la vida terrestre, sí impacta en nuestra manera de mirar el cielo y comprender el universo.

Con seis planetas reunidos en un mismo escenario celeste, el fenómeno se convierte en un recordatorio de la armonía cósmica y en una invitación a detenernos, observar y maravillarnos.

La próxima oportunidad similar llegará en 2040, lo que hace de esta cita un momento irrepetible para las generaciones actuales.

Autora: Aymara Vázquez Picart