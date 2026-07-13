Nueva Ley de Identidad en Cuba: biometría avanzada y domicilio actualizado

La Asamblea Nacional del Poder Popular ha presentado el Proyecto de Ley del Sistema de Identidad Personal y Domicilio, una normativa que marca un cambio significativo en la manera en que los ciudadanos cubanos y los extranjeros residentes acreditarán su identidad.

El texto legal incorpora el uso de tecnologías biométricas avanzadas, incluyendo el registro de la voz, el iris y las huellas dactilares, como atributos únicos que permitirán la identificación originales de cada persona.

Estos datos se integrarán con la información registral del nacimiento y la inscripción migratoria, conformando un sistema que busca mayor seguridad jurídica y protección de derechos.

Otro aspecto clave es la obligación de mantener el domicilio actualizado en los registros oficiales.

El domicilio se reconoce como el centro de las relaciones jurídicas de cada individuo y su inscripción será un requisito indispensable para la validez de trámites y documentos.

El carné de identidad, junto al pasaporte, seguirá siendo el documento principal de acreditación, pero ahora incorporará estos elementos biométricos y la dirección vigente del titular.

La Dirección de Identificación, Migración, Extranjería y Ciudadanía del Ministerio del Interior será la encargada de gestionar y controlar el sistema.

Con esta ley, Cuba se suma a la tendencia internacional de reforzar la identidad digital y física de sus ciudadanos, apostando por un modelo más seguro, moderno y acorde con los desafíos tecnológicos actuales.