Reciben a Leyanis Pérez en la capital pinareña, tras su éxito en Mónaco

La atleta pinareña Leyanis Pérez Hernández, logró un histórico salto de 15,06 metros en la Liga de Diamante de Mónaco y reafirmó el dominio de Cuba en el triple salto mundial.

Tras el exitoso resultado, las principales autoridades del Partido, el Gobierno y el Instituto Nacional de Deporte y Recreación (INDER) de Pinar del Río, con orgullo le dieron la bienvenida en el simbólico Parque de la Independencia.

Ante los presentes, la joven deportista expresó su agradecimiento por la acogida y ratificó su compromiso en los próximos juegos centroamericanos donde representará dignamente a Vueltabajo y a Cuba.

La satisfacción reina también en sus familiares, tal y como manifestó la madre de la atleta, Magalis Hernández Rivera. La misma dijo sentirse feliz con el desempeño de Leyanis y dio gracias por este recibimiento en honor a su último logro que la impulsa y compromete.

Más adelante la Campeona Mundial de 24 años de edad que llegó a Mónaco como una de las principales aspirantes al podio y terminó con una histórica marca, expresó lo que representa que la provincia sea sede del 26 de julio, y dijo sentir también satisfacción por este reconocimiento, invitando al pueblo a disfrutar del estímulo.

Su disciplina, entrega y talento, han convertido cada presentación en un motivo de inspiración para las nuevas generaciones de atletas cubanos.

El salto sobre los 15 metros constituye un hito en su carrera y la proyecta como una de las principales figuras rumbo a futuras competencias internacionales, incluyendo el ciclo olímpico.