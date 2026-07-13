Portada » Reciben a Leyanis Pérez en la capital pinareña, tras su éxito en Mónaco

Reciben a Leyanis Pérez en la capital pinareña, tras su éxito en Mónaco

Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Correo Electrónico
Imprimir

La atleta pinareña Leyanis Pérez Hernández, logró un histórico salto de 15,06 metros en la Liga de Diamante de Mónaco y reafirmó el dominio de Cuba en el triple salto mundial.

Tras el exitoso resultado, las principales autoridades del Partido, el Gobierno y el Instituto Nacional de Deporte y Recreación (INDER) de Pinar del Río, con orgullo le dieron la bienvenida en el simbólico Parque de la Independencia.

Ante los presentes, la joven deportista expresó su agradecimiento por la acogida y ratificó su compromiso en los próximos juegos centroamericanos donde representará dignamente a Vueltabajo y a Cuba.

La satisfacción reina también en sus familiares, tal y como manifestó la madre de la atleta, Magalis Hernández Rivera. La misma dijo sentirse feliz con el desempeño de Leyanis y dio gracias por este recibimiento en honor a su último logro que la impulsa y compromete.

Más adelante la Campeona Mundial de 24 años de edad que llegó a Mónaco como una de las principales aspirantes al podio y terminó con una histórica marca, expresó lo que representa que la provincia sea sede del 26 de julio, y dijo sentir también satisfacción por este reconocimiento, invitando al pueblo a disfrutar del estímulo.

Su disciplina, entrega y talento, han convertido cada presentación en un motivo de inspiración para las nuevas generaciones de atletas cubanos.

El salto sobre los 15 metros constituye un hito en su carrera y la proyecta como una de las principales figuras rumbo a futuras competencias internacionales, incluyendo el ciclo olímpico.

Compartir:

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Últimas Noticias

Publicaciones Relacionadas

La voz que narra la épica

Cada 2 de julio, quienes tienen la misión de narrar la emoción del deporte celebran su día. Pero más que una fecha en el calendario, esta jornada invita a una

julio 2, 2026 No hay comentarios

Sandino en el Capablanca in Memorian

El Capablanca in Memorian llega como cada año para hacer del deporte ciencia, un atractivo singular que enrola talento y pensamiento lógico. El encuentro sesiona desde el pasado 18 de

junio 23, 2026 No hay comentarios
Scroll al inicio