Pinar del Río en 26, en el año del Centenario de Fidel

Que Pinar del Río alcance la sede del acto central por el 26 de Julio nos honra mucho, sobre todo en el año del Centenario del líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz, aseguró Yamilé Ramos Cordero, integrante del Comité Central del Partido y primera secretaria de ese órgano político en la provincia.

Este es un reconocimiento al pueblo trabajador; a nuestros estudiantes, jóvenes, campesinos, a la maestra que todos los días se levanta después del apagón para dar su mayor aporte en el escenario docente; a los cientos de profesionales del sector de la Salud que han asegurado en tiempos tan complejos una mortalidad infantil por debajo de cinco por cada mil nacidos vivos y cero muertes maternas, destacó.

A pocos minutos de darse a conocer la decisión del Buró Político del Comité Central del Partido, pinareños de varios sectores de la sociedad se reunieron en el parque de la Independencia, sitio de importantes acontecimientos en la ciudad.

También es un reconocimiento a los cientos de trabajadores de todos los sectores que han participado y contribuido en la construcción y montaje de cuatro parques fotovoltaicos en los últimos 18 meses en el territorio; a los hombres y mujeres de la agricultura que hacen producir la tierra y garantizan incrementos en las producciones, detalló Ramos Cordero.

En todos nuestros trabajadores, niños y el pueblo de manera general cada día hay un esfuerzo extraordinario por seguir buscando alternativas y soluciones a los grandes problemas que tenemos, refirió.

Igualmente hacemos un llamado a convertir a esta jornada de homenaje a los héroes y mártires de la gesta del Moncada en una jornada de esfuerzo decisivo para seguir construyendo, creando, transformando y rectificando errores en los lugares y sectores donde no lo hemos hecho de la mejor manera, apuntó.

Fresca en la memoria de los lugareños todavía se encuentra la presencia del General de Ejército Raúl Castro Ruz en la Plaza de la Revolución de Vueltabajo, en 2017, la tercera y última vez que la provincia recibió ese reconocimiento.

Es el caso de Juan José Acosta Iglesias, trabajador de la Empresa de Transporte Agropecuario, quien aseguró a la Agencia Cubana de Noticias que como en aquella ocasión, este año asistirá a la Plaza a celebrar el aniversario 73 del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes.

En medio de un contexto tan difícil como el que vivimos, que Pinar del Río sea la sede del 26 de Julio constituye la prueba de que nos hemos esforzado por tratar de salir adelante, dijo.

En otras dos ocasiones Vueltabajo fue la sede del Día de la Rebeldía Nacional: en los años 1976 y 2000, y en ambas el pueblo estuvo acompañado por Fidel y Raúl.

Tomado de Agencia Cubana de Noticias