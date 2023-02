¿Qué debe saber sobre el curso académico 2023 en la Educación Superior cubana?

El pasado 6 de febrero comenzó el curso académico 2023 en la Educación Superior cubana para los estudiantes de nuevo ingreso y el 20 para los continuantes de los diferentes programas de formación y todas las modalidades de estudios.

Al intervenir en el programa televisivo Mesa Redonda, el Dr. C. Reinaldo Velázquez Zaldívar, viceministro de Educación Superior, indicó se realizó un recorrido por todo el país para detectar las fortalezas y debilidades en el desempeño universitario del año anterior.

Este este periodo lectivo- dijo- abarca 42 semanas para los continuantes y 44 para los de nuevo ingreso, lo que garantiza una correcta planificación del proceso docente-educativo que culminará el 3 de febrero de 2024.

“En la Educación Superior cubana, durante este curso 2023, se estudian 112 programas de carreras universitarias y se estima una matrícula de 295 969 estudiantes en los diferentes tipos de curso, lo que significa un incremento con respecto a años anteriores”, señaló el viceministro y agregó que se prevé que en el mes de diciembre egresen más de 45 000 nuevos profesionales los que se deben incorporar a su actividad laboral en el mes de enero de 2024.

Lea: Médicos cubanos en Turquía: Desde Elbistan, el lenguaje universal

Velázquez Zaldívar acotó que para las entidades adscriptas al Ministerio de Educación Superior (MES) se proyecta una matrícula superior a los 198 000, superior también al 2022 y se pronostica que más de 27 000 profesionales egresen de todos los tipos de cursos de Pregrado.

El viceministro dijo que en este nuevo periodo académico se observa una tendencia al crecimiento de las matrículas en la Educación Superior, en lo fundamental, debido al Curso por Encuentro.

“El nuevo ingreso en la Educación Superior tiende a disminuir, fundamentalmente en el Curso Diurno (decrecimiento de matrícula en los IPU). Para este curso se otorgaron de manera directa 4 506 plazas fundamentalmente para estudiantes matriculados en los colegios universitarios, ganadores de concursos y otras modalidades de acceso previstas en las normas aprobadas”, destacó.

Añadió que en el Curso por Encuentro se otorgan más plazas que las previstas y se crece con respecto al año anterior debido a la apertura de nuevas carreras en esta modalidad de estudios y al incremento de los programas de Técnicos Superiores.

Para el curso 2023 – indicó- se prevén seis nuevos programas de Educación Superior de Ciclo Corto (Técnico Superior), por lo que la cifra total alcanzará los 58 programas. Aclaró que estos se distribuyen en: “39 del MES, 18 del Ministerio de Salud Pública, y el técnico superior de Aduana. Del total 12 son cautivos para el curso por encuentros (CPE), y el técnico superior de Procesos Químicos, que solo es para Villa Clara”.

Velázquez Zaldívar informó que para este periodo lectivo se habilitan dos nuevas carreras que tributan a sectores estratégicos del desarrollo económico y social del país, como es el caso de la Ingeniería en Transporte, que se estudiará en la Universidad de Cienfuegos Carlos Rafael Rodríguez y Licenciatura en Ciencia de Datos, en la Universidad de La Habana, con carácter nacional.

También se reabrirá en algunas universidades el programa de licenciatura en Instructor de Arte, a partir de la solicitud del Ministerio de Cultura, para dar respuesta a la continuidad de estudios de graduados de nivel medio superior en esta especialidad. El centro rector de esta especialidad será la Universidad Central “Marta Abreu”, de Las Villas, que trabaja intensamente para proponer el nuevo plan de estudios E.

“Otro elemento significativo para el presente curso es que se retoma para los que se inician en la educación superior como requisito de graduación, el nivel equivalente al B1 del Marco Común de Referencia para las Lenguas de dominio del idioma inglés”.

Sobre los aseguramientos materiales indicó que en el curso anterior se tuvieron muchas dificultades. “Este curso debemos tener un mejor aseguramiento desde el punto de vista presupuestario, pero no quiere decir que tengamos todas los recursos, sobretodo en el caso de los laboratorios de informática y los especializados”.

Agregó que otro tema muy complejo es el vinculado a los portadores energéticos y los combustibles para el transporte. “La recuperación de las residencias estudiantiles será paulatino”.

Reynaldo Velázquez.

Transformaciones en la Educación Superior

“Todo lo que se hace en el orden de las transformaciones en la Educación Superior tiene un alto rigor. Las flexibilidades y los cambios tienen como premisa la formación integral de los estudiantes”, destacó la Dra,C. Deysi Fraga Cedré, directora general de pregrado del MES.

Indicó que las principales modificaciones realizadas a las resoluciones inherentes al proceso de formación de pregrado, que establecen las normas y procedimientos que sirven de fundamento, orientación y regulación del tránsito de los estudiantes desde que matriculan una carrera o un técnico superior hasta su egreso.

Así como los aspectos relacionados con la planificación, organización, ejecución y control del proceso docente educativo, de modo que propicie su formación integral.

Para realizar estas modificaciones – dijo- se tuvieron en cuenta:

Identificación, por las IES y el MES, de trabas y prohibiciones inherentes al proceso de formación de profesionales de nivel superior.

El envejecimiento poblacional y la contracción demográfica del país derivado de múltiples factores socioeconómicos, son problemáticas que estimulan la necesidad de lograr una respuesta más dinámica a la demanda de profesionales en las diferentes ramas de la ciencia.

Normativas que modifican artículos de resoluciones o instrucciones vigentes relativas al proceso de formación de profesionales de nivel superior, fundamentalmente las emitidas en el período de la covid-19.

Los objetivos de desarrollo socioeconómico del país, la proyección estratégica hasta el 2030, los ODS y las transformaciones que han tenido lugar en la educación superior a escala nacional e internacional.

Las sugerencias dadas por las IES y el MES.

Necesidad de continuar asegurando el rigor, calidad y pertinencia de la educación superior cubana.

Fueron publicadas en la Gaceta Oficial No. 129 Ordinaria de 19 de diciembre de 2022 la Resolución No. 47/22 “Reglamento organizativo del proceso docente y de dirección del trabajo docente y metodológico para las carreras universitarias” aprobada 27 de mayo de 2022 y la resolución No. 115/22 “Reglamento organizativo del proceso docente y de dirección del trabajo docente y metodológico para el nivel de Educación Superior de Ciclo Corto”, aprobada 19 de diciembre de 2022, referida a la formación de los técnicos superiores.

“Estas regulaciones se han venido aplicando y socializando por diferentes vías”, dijo.

Sobre estas regulaciones indicó que los estudiantes matriculados en el CD y en el CPE tienen derecho a presentarse a tres convocatorias de exámenes, al concluir cada período, de cada asignatura que tenga previsto examen final o de aquellas que no tienen previsto acto de evaluación final (la calificación final otorgada al concluir el período corresponde a la primera convocatoria). Si la asignatura tiene previsto otro tipo de evaluación final, el estudiante tiene la posibilidad de presentarse en solo en dos convocatorias.

Siempre que cumplan los requisitos de asistencia y aprovechamiento docente. Explicó que en la resolución anterior: se realizaban las convocatorias ordinarias y extraordinarias del período y al finalizar el curso la convocatoria extraordinaria de fin de curso.

Fraga Cedré dijo que los estudiantes matriculados en el CD que excedan el 20% y los del CPE que excedan el 30% de ausencias a las actividades presenciales de una asignatura que no sobrepasen el 50%, y que no son autorizados a presentarse a la primera convocatoria prevista para asignatura, tiene derecho a realizar solo la última convocatoria.

“Igualmente se procede, si es autorizado de manera excepcional por el rector, cuando el estudiante sobrepasa el 50% de ausencias a una asignatura. En la Resolución anterior era repitencia o baja por insuficiencia docente”.

Otros de los elementos novedosos explicados por la directora general de pregrado del MES fueron:

A los estudiantes matriculados en cualquier tipo de curso se les autoriza licencia de matrícula hasta dos veces en la carrera. (Resolución anterior: para el curso a distancia por una sola vez). Los estudiantes matriculados en el CD y en el CPE pueden matricular como arrastres hasta dos asignaturas correspondientes al curso anterior, con independencia del período en que estén planificadas. (Resolución anterior: para el CD las asignaturas de arrastre eran 1 por cada semestre) El estudiante que desaprueba solo una asignatura matriculada como arrastre y ha aprobado el resto de las asignaturas del año podrá promover de año, excepcionalmente, siempre que los resultados docentes no estén asociados a una mala actitud ante el estudio. Esta excepcionalidad solo puede autorizársele al estudiante por una única vez durante toda la carrera.(Nuevo) Al estudiante matriculado en el CD o en el CPE que acumula más de dos asignaturas desaprobadas pertenecientes a los períodos ya cursados, se le analiza la posibilidad de repetir el año, si no ha agotado sus posibilidades de repitencia. De concedérsele esta posibilidad, podrá continuar los estudios hasta finalizar el curso, momento en que se le ratificará o no la repitencia. (Resolución anterior: causaba baja por insuficiencia docente) El reingreso se autoriza una sola vez a la misma carrera que cursaba el estudiante y lo puede hacer en el curso académico posterior al que causó baja. (Resolución anterior: debía transcurrir, al menos, un curso académico posterior al que causó baja) Se incluyen nuevos tipos de evaluación final y de ejercicios de culminación de los estudios que permiten valorar con mayor objetividad el desarrollo de los modos de actuación profesional. El rector podrá eximir de realizar el ejercicio de culminación de los estudios a estudiantes del CD y CPE que hayan demostrado una destacada trayectoria integral y un excelente desempeño durante toda la carrera. El decano puede modificar la organización docente a los estudiantes del último año de la carrera para que:

Siempre que sea posible, realizar la práctica laboral y el ejercicio de culminación de los estudios en la entidad laboral donde fue ubicado .

en la . Cursar asignaturas de ese año académico vinculadas a contenidos relacionados con su futuro desempeño profesional en la entidad laboral donde está ubicado.

La flexibilidad que posee la estructura del plan del proceso docente, con tres tipos de currículo, le ofrece oportunidades a decanos y jefes de departamento de incluir contenidos actualizados que tributen al desarrollo socioeconómico del territorio y a los intereses de los estudiantes. En las carreras, se incluyen normas para el trabajo con los estudiantes de alto aprovechamiento docente, con el propósito de formarlos como investigadores de modo que puedan integrar la cantera principal de la reserva científica del país. Se faculta al Decano para realizar modificaciones al plan de estudio de estos estudiantes, que incluye hasta la modificación del tiempo de estudio para que puedan graduarse en un plazo menor que el establecido. Se pueden emplear como escenarios docentes aquellas entidades laborales que no son propias del sistema de educación, siempre que estén debidamente certificadas según norma jurídica vigente.

¿Cómo será el proceso de ingreso al curso 2024?

MSc. René Sánchez Díaz, Director de ingreso y ubicación Laboral del MES. Foto: Roberto Garaicoa / Cubadebate.

Sobre los resultados del 2022 en el ingreso a la educación superior, un paso importante en el proceso de consolidación de esta enseñanza, y cómo se ha concebido para este 2023, abundó René Sánchez Díaz, director de Ingreso y Ubicación Laboral del MES.

Dijo que este año el proceso de ingreso a la universidad estuvo matizado por jóvenes que habían pasado tres años de pandemia de covid-19, contracciones de los programas de preuniversitario y preparaciones en circunstancias no habituales. “Sin embargo, pensamos que tuvimos resultados discretamente positivos”, señaló.

Destacó el esfuerzo del Ministerio de Educación Superior, de la comunidad, las familias, para que los jóvenes se prepararan en condiciones muy complejas, pues a la pandemia se unió, en el último período, las afectaciones con el servicio eléctrico en todas las provincias y en particular, en la provincia de Pinar del Río, el Huracán Ian provocó que los exámenes de ingreso se aplicaran en el mes de diciembre.

No obstante, sostuvo, el proceso de ingreso que mantuvo los principios de rigor, transparencia y mejor derecho en todas las provincias, donde fueron cubiertas más de 88 000 plazas en las tres modalidades de estudio, para todos los aspirantes.

Sánchez Díaz comentó que aún persisten algunos problemas en cuanto a las solicitudes de carreras:

Es insuficiente la información que se tiene sobre las carreras y los programas de formación de técnico superior que se ofertan, y de las universidades donde se estudia.

Dificultades en el llenado de la boleta de solicitud de las carreras y programas de formación de técnico superior. El orden de las solicitudes no se corresponde en muchos casos con las motivaciones. En este sentido llamó la atención de la importancia del rol de la familia en este proceso, en la identificación de la aspiración del estudiante y el correcto llenado de la boleta.

Sobre el proceso de ingreso a la educación superior del curso 2024, el directivo refirió que se iniciará en octubre de 2023 y tendrá características similares a los procesos anteriores, manteniendo los preceptos de rigor, transparencia y mejor derecho, en coherencia con los instrumentos legales vigentes. “Para todos los aspirantes habrá plazas”, ratificó.

“Hay murmuraciones, por la masividad y el interés que despierta el proceso de acceso a la universidad, y precisamos que: Toda información sobre el ingreso a la educación superior es válida solo si se emite por el Ministerio de Educación Superior. En cada territorio la Comisión de Ingreso Provincial es la encargada de divulgar y orientar todo lo relacionado con el proceso de ingreso”, dijo.

Características del proceso de ingreso al curso 2024:

Se mantiene los exámenes de ingreso para el Curso Diurno en las asignaturas de Matemática, Español e Historia de Cuba como instrumento para ordenar el otorgamiento de carreras y programas de formación de Nivel de Educación Superior de Ciclo Corto.

Se mantienen las dos convocatorias de examen: la ordinaria (para todos los aspirantes que se presenten a los exámenes) y la especial (para casos muy justificados que no se presentaron en la ordinaria)

Para el otorgamiento de las carreras y Técnico Superiores se mantiene el siguiente orden: a) primero para los aprobados con un mínimo de 60 puntos en los tres exámenes, b) luego para los suspensos y c) para aquellos que no se presentan a los exámenes.

A partir de este curso, para ingresar a la carrera de Periodismo, los aspirantes serán seleccionados en el 11no grado de la enseñanza preuniversitaria y cursarán el 12mo grado en la universidad donde se estudia la carrera. Al finalizar el curso, serán otorgadas las plazas atendiendo a la demanda de cada provincia.

Insistió en que todos los aspirantes deben realizar un análisis minucioso en el momento de seleccionar el orden de las carreras en la planilla, de manera que en las primeras opciones soliciten aquellas que más usted desearía estudiar unido al análisis real de sus resultados y en las últimas opciones colocar carreras con cierres más bajos que les permita asegurar el ingreso a la universidad.

Refirió que partir de este curso, el ingreso a la educación superior, está proyectando nuevas transformaciones (en proceso de estudio) que permitirán facilitar el ingreso a las universidades desde una gestión más territorial, teniendo en cuenta las demandas de fuerza de trabajo calificada, las políticas de desarrollo local y la atención a las personas en situación de vulnerabilidad. Se trata de pasar de una gestión del ingreso absolutamente nacional a una de mayor participación territorial.

“Lo anterior significará que 41 de las 109 carreras existentes y 31 de los 57 programas de Técnico Superior los gestionarán las provincias y las universidades, con un control nacional. En principio, las carreras que se gestionarán provincialmente y se controlarán nacionalmente, son: todas las de Ciencias Médicas y Pedagógicas, Ingeniería Agrónoma, Contabilidad y Finanzas, Ingeniería Informática y Cultura Física. En dependencia de los resultados se extenderá a todo el país”, dijo.

El cambio de gestión reseñada no significará pérdida de los principios básicos que sustentan el ingreso a la universidad. La organización rigurosa y el sistema de exámenes y las otras formas existentes se mantendrán como hasta ahora.

Las carreras que se organizan en determinadas universidades para su distribución regional o nacional continuarán con el sistema de gestión actual, controladas centralmente por el nivel nacional.

Proyectamos que inicie esta experiencia como prueba en las provincias de Pinar del Río, Villa Clara y Holguín, señaló.

¿Qué ventajas proporcionarán estos cambios?

La planificación y la oferta de las capacidades universitarias se corresponderán con mayor precisión a las necesidades territoriales.

Por la razón anterior, se facilitará cubrir las necesidades de los municipios o determinadas zonas de cada provincia.

Las provincias y los municipios serán los protagonistas de responder a sus problemas de formación de fuerza de trabajo calificada.

Las respuestas a las necesidades serán más expeditas.

Se podrá dar una atención más personalizada a los jóvenes en situaciones de vulnerabilidad.

Calendario de exámenes

CONVOCATORIA MATEMÁTICA ESPAÑOL HISTORIA ORDINARIA 3 de octubre 6 de octubre 11 de octubre MARTES VIERNES MARTES ESPECIAL 20 de noviembreLUNES 22 de noviembre 24 de noviembre MIÉRCOLES VIERNES

Dijo que una de las ventajas de la nueva organización del calendario escolar es que los jóvenes que terminan el preuniversitario en julio, tienen en septiembre un mes entero para prepararse para las pruebas.

Un congreso medular para la educación superior

Un elemento fundamental de la estrategia de trabajo de la organización es que todas las universidades del país estén vinculadas a la respuesta de los 69 acuerdos de su 10mo. congreso y en la búsqueda de soluciones. Foto: Abel Padrón Padilla/ Cubadebate.

El presidente nacional de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU), Julio Emilio Morejón Pérez, dijo que la organización aprovechó el tránsito desde la realización del 10mo. Congreso hasta la realización del curso escolar, para organizar el trabajo y la estrategia pos congreso de la FEU.

“Pensamos que sería el año más difícil después del congreso para implementar lo acordado. Se tomaron 69 acuerdos generales y a raíz de ello la FEU con su consejo nacional implementa un grupo de estrategias para dar solución y respuesta a los principales planteamientos estudiantiles”, refirió.

Entre los procesos fundamentales previstos por la organización este año, mencionó el acto nacional de ingreso a la FEU, a desarrollarse este viernes 24 de febrero y coincidiendo con un aniversario más del reinicio de la gesta independentista cubana.

Asimismo, dijo Morejón Pérez, se sucederán los actos de ingreso a la organización en todo el país.

“Es a esta nueva generación que se suma a la FEU a la que le corresponderá dar continuidad a lo acordado en el 10mo. Congreso”, subrayó.

Dijo que en el mes de febrero se trabajó con cinco de los 69 acuerdos y se han distribuido, teniendo en cuenta además el apoyo de los diferentes ministerios para dar respuesta a las diversas inquietudes. “Mañana estaremos dando respuesta en la universidad del deporte a uno de los planteamientos: la incorporación de los atletas de alto rendimiento a la FEU”.

Señaló que un elemento fundamental de la estrategia de trabajo de la organización es que todas las universidades del país estén vinculadas a la respuesta de esos 69 acuerdos, y en la búsqueda de soluciones. “Todos estos acuerdos llegarán en los próximos días a cada una de las brigadas, para que los estudiantes conozcan de primera mano cuáles fueron, a lo que se sumará su divulgación en medios como la revista Alma Mater. Buscamos retroalimentarnos de los criterios de cada uno de los estudiantes”, dijo.

Además del pos congreso y la ruta que marcó, como motivación este año tenemos el aniversario 120 del natalicio de Julio Antonio Mella, y todo lo que hagamos está encaminado a resaltar el valor de su figura de revolucionario para nuestra organización.

Mencionó que el pasado lunes 20 de febrero comenzó el proceso eleccionario en la organización, a nivel de brigada, y para el mes de abril ya debe estar electa la estructura en cada una de las universidades del país.

En los minutos finales de la Mesa Redonda, Reinaldo Velázquez Zaldívar, viceministro de Educación Superior, reiteró que el curso 2023-2024 será otro curso de intenso trabajo y compromiso, sobre todo por la implementación de estas y otras transformaciones.

“Tenemos que trabajar mucho en la preparación de la comunidad universitaria para su comprensión e implementación”, dijo.

Se refirió a las elecciones nacionales y el trabajo que desempeñarán en este proceso los estudiantes universitarios.

Mencionó que este año se retoma nuevamente la política relacionada con el idioma inglés, en la cual el estudiante tiene que demostrar como requisito de egreso el nivel B1, superior al exigido en el periodo pandémico.

Otro reto importante dijo, es la implementación de todos los acuerdos adoptados en el congreso estudiantil, y el acompañamiento desde las universidades.

Asimismo, señaló el desafío de incrementar el impacto social de las universidades en los distintos territorios. «Hoy se trabaja en la identificación de jóvenes que vivan en situación de vulnerabilidad y facilitar su incorporación a la educación superior, así como en la formación de trabajadores sociales».

La educación superior cubana está en constante transformación, y apostando por tributar de una mejor manera al desarrollo económico y social de la nación, concluyó.

Tomado de Cubadebate