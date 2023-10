Que el municipio responda a las demandas de su población

Producir alimentos tiene que ser prioridad y en eso nos falta mucho todavía. No es un problema de números o discursos. Nosotros tenemos que concretar y tocar las cosas con la mano para estar seguros de lo que se está produciendo y que ello realmente responda a las demandas que tiene nuestra población, aseguró este jueves el miembro del Buró Político y primer ministro, Manuel Marrero Cruz, en un intercambio con el Consejo de la Administración del municipio de Baracoa.

Precisamente por este territorio inició Marrero Cruz, junto a un grupo de vice primeros ministros y titulares de varias carteras, la visita de Gobierno realizada a Guantánamo, la cual responde al sistema de trabajo de otorgar una atención diferenciada a esta oriental provincia y a varios municipios del país, a partir de sus realidades y características. «No se trata de inspeccionar, sino de unirnos en la búsqueda de soluciones ante las dificultades», dijo.

Mayelin Frómeta Alayo, intendente del municipio de Baracoa, explicó que el territorio trabaja en la implementación de los canales electrónicos de pagos, como parte de la bancarización, la creación de fuentes de empleo, así como la participación de proyectos de desarrollo local en beneficio de la transportación.

Señaló que, en el escenario actual, también es prioridad la política de la vivienda, con énfasis en los subsidios y la solución a las afectaciones climatológicas, la producción de bienes y servicios básicos que impactan en la calidad de vida de la población y el enfrentamiento a los precios abusivos.

Tras analizar el comportamiento de los principales indicadores de la campaña de frío, Marrero Cruz particularizó en las estrategias para aumentar la producción de alimentos e insistió en asegurar la presencia de productos agropecuarios en los mercados a precios asequibles, unido a la estabilidad en la comercialización de los mismos.

Recordó que, en el caso específico de Baracoa, dada su situación geográfica, el autoabastecimiento es un reto. De ahí, también, las indicaciones del vice primer ministro Jorge Luis Tapia Fonseca y del titular de la Agricultura, Ydael Pérez Brito, de aumentar rendimientos y llevar a punta de lápiz la contratación hasta el productor, para alejarse de números que hoy no se ven en los mercados.

Por su parte, Alejandro Gil Fernández, vice primer ministro y titular de Economía y Planificación, alertó acerca del sobrecumplimiento de la circulación mercantil minorista reflejada en el informe, cifras contradictorias si no se aprecia un incremento de bienes y servicios a la población. Agregó que los altos precios y deficiencias en la planificación pueden estar detrás de ese resultado.

En otro momento de su intervención, Marrero Cruz resaltó las potencialidades del territorio para el desarrollo del turismo y la producción local de materiales de la construcción. Además, insistió en la necesidad de avanzar en la bancarización, acompañado del comercio electrónico, y de chequear las entidades que, teniendo las condiciones, aún no permiten el pago por los canales electrónicos establecidos y obligan a los clientes a hacerlo en efectivo.

Igualmente, se refirió al tema del enfrentamiento al delito y las ilegalidades. «Esto no es solo un problema del Ministerio del Interior, es un problema de las administraciones a todos los niveles. Quien tenga un almacén que lo cuide, quien tenga una fábrica que la cuide, porque se están desviando productos que tienen que llegarle a la población, pero no a través del comercio ilícito con precios abusivos».

Sobre la producción de cacao, principal rubro del territorio, el Primer Ministro subrayó la importancia «de aumentar las tierras de quienes lo producen bien y bueno», de ampliar «las capacidades de exportación y de incrementar los productos derivados de este renglón», unido al fomento de proyectos de inversión extranjera, así como también del coco, «al cual todavía le sacamos muy poco».

También reflexionó sobre la autonomía municipal y la urgencia de buscar soluciones alternativas a las problemáticas del territorio. En tal sentido, precisó que el programa de desarrollo local debe estar sustentado en un levantamiento de las necesidades del municipio y de sus potencialidades y, a partir de ellas, saber cuántos problemas se pueden resolver.

Marrero Cruz llamó la atención sobre la trascendencia de rescatar los valores de la Villa Primada de Cuba, en primer lugar, el amor por este territorio con tanta historia y tanta cultura. Mencionó, por ejemplo, el desarrollo del turismo y la conservación del patrimonio, manteniendo las tradiciones.

ALTERNATIVAS NECESARIAS

Para comprobar en el terreno la producción del coco, el Primer Ministro visitó el vivero estatal de ese fruto en Playa Duaba, centro perteneciente a la empresa Agroforestal y Coco Baracoa, segundo polo exportador de Guantánamo.

Como parte de la agenda de esta visita de Gobierno, también intercambió con pacientes del servicio de hemodiálisis, quienes se beneficiarán con la inauguración de una nueva planta potabilizadora de agua en el Hospital General Docente Doctor Agostinho Neto.

Posteriormente, el Primer Ministro, junto a varios miembros de la comitiva, visitó la casita infantil Jardín de Sueños, perteneciente a la Universidad de Guantánamo, la cual cuenta con capacidad para 30 niños de 4to. y 5to. año de vida.

Al recorrer el salón, intercambió con Yodarquis Domínguez Carcacés, una de las madres beneficiadas con la alternativa, quien calificó de «imprescindible esta ayuda que me da la institución, porque no me había llegado el círculo. Ahora ya tengo quien me cuide a la niña hasta que termine mi jornada laboral. Sé que aquí está muy bien atendida».

Por su parte, el Jefe de Gobierno reflexionó sobre la necesidad de continuar creando centros como este, el cual vincula en su quehacer a estudiantes de carreras pedagógicas que se forman en la sede universitaria Regino Eladio Boti. «Esta idea se ha consolidado y nos resuelve muchos problemas, pues ayuda a acercar las propias comunidades a los centros de trabajos de las madres, donde puedan dejar con tranquilidad a sus hijos».

También resaltó el asesoramiento del Ministerio de Educación para implementar las casitas y capacitar a las educadoras que prestan servicio. «Esto tenemos que seguir potenciándolo, no como algo transitorio, sino como una solución que llegó para quedarse. Hay que llevarlo a cada centro de trabajo donde haya demanda, porque requiere poca inversión y es una gran solución».

La visita de Gobierno permitió llegar a otros municipios como Maisí, San Antonio del Sur y Caimanera, en grupos de trabajo que integraron también los vice primeros ministros Inés María Chapman y Jorge Luis Tapia Foncesa, así como los titulares de Transporte, Salud Pública, Finanzas y Precios, Comercio Interior, Construcción, Alimentaria y el presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos.

En estos territorios, igualmente, se evaluaron los principales programas socioeconómicos y servicios básicos como el abasto de agua, la vivienda, la alimentación, la atención a las afectaciones climatológicas, así como los diferentes indicadores de salud y otros que también inciden en la prestación de servicios en las instituciones médicas.

(Tomado de Presidencia Cuba)