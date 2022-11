¡QUEREMOS TERRENO!

Vladimir quiere ser pelotero igual que su papá Baños, el prestigioso lanzador de los equipos Pinar del Río y Cuba. Saúl pretende ser científico, pero le gusta mucho la pelota, por eso va al terreno a lanzarse bolas de trapos con sus amigos del barrio. Michel, en cambio, está preocupado porque -poco a poco- el espacio de entrenamiento de fútbol, está reduciéndose, por la expansión de la basura en el espacio de juego.

Todos estos niños son practicantes asiduos del área especial, perteneciente al combinado deportivo “Cuba Libre”, del municipio Pinar del Río.

La realidad aquí golpea duro a los jóvenes atletas y sus entrenadores. Un sitio inaugurado por Félix Savón y Pedro Luis Lazo, para los muchachos del barrio que efectúan copas de fútbol callejero, no escapa del descuido.

LA HISTORIA

Hace más de 20 años existe aquí el terreno de béisbol y fútbol en los edificios de “Piezas y Repuesto” en el Reparto Cuba Libre, nos comenta Yosvany Vejerano, o el “Macizo”, líder comunitario de esta zona.

“Este terreno fue creado a raíz de un reclamo popular, para que los muchachos de este barrio “marginal” contaran con una opción diferente de esparcimiento. Los jóvenes no tenían diversión, imagínate, andaban en otras actividades”, explica mientras hace un movimiento con su mano derecha, como aquel que indica que el corredor se estafó una base en la pelota.

“Todos venían a encaminar a sus hijos a la práctica física, el INDER tenía actividades sistemáticas, un profesor de pelota, otro de fútbol. Hasta campeonatos provinciales desarrollamos en este basurero que se ve hoy. ¡Claro cuando aquello esto era una joyita! Hoy es un supiadero por núcleo familiar, al final los perjudicados son los jóvenes”.

El “Macizo” fue uno de esos que machete en mano, ayudó por los años 2000 a desbrozar el marabú y marcar las dos líneas de cal del terreno de béisbol. La vega que sirve de autoconsumo familiar colinda con el hoy infelizmente convertido en vertedero de desechos sólidos.

Fotos: Osbel Benítez Polo

“Fíjate si esta área era prolifera en sacar talentos, que de aquí salió Julio Alfredo Martínez Wong, entrenó Porfirio Pérez y Maximiliano Gutiérrez, por solo mencionarte algunas de las glorias del béisbol pinareño. Para no hablarte del fútbol, porque uno de los integrantes del equipo Cuba, José Antonio Armelo, salió de donde estamos parados. El árbitro internacional Lázaro Giraldo Rojas, pitó varios partidos en esta cancha”.

Yosvany habla y lo hace con esa mezcla de orgullo y resignación por ver esta media hectárea de tierra, llenarse cada día, de más escombros y vidrios.

LOS PROTAGONISTAS

José Antonio Armelo, vistió hace algunos años el traje de la tricolor en eventos internacionales. Pero para eso tuvo que sudar la gota gorda como él mismo dice.

“Yo venía cada tarde a mantener el físico a este campo. Corría con los muchachos, poco me importaba que hubiera mucha piedra y no estuviera todo el césped, o que las porterías fueran de palo amarrado con bejucos. Este es mi terreno de futbol , de aquí me fui a la EIDE y luego al equipo Pinar del Río y un poco más acá en el tiempo, al de Cuba”

Foto: Osbel Benítez Polo

“Hoy tú ves que ni correr se puede, nos han destrozado el campo”, comenta con un gesto de sobrecogimiento, al elevar los hombros y dejarlos caer, como si bajara de golpe la pelota, luego de un pase hacia la zaga, que tantas veces defendió.

“No solo yo venía a jugar, mis compañeros de equipo Yan Carlos y el internacional del equipo Cuba, Modesto Méndez, fue el profesor Mayito quien nos formó. Hoy a nadie le importa esto. Unos dicen que si Comunales, otros que la delegada fue quién mandó a botar la basura cuando cambiaron el contenedor, algunos que el combinado deportivo se lo dejó quitar. Lo cierto es que estamos sin terreno y sin fútbol”.

Foto: Osbel Benítez Polo

EN BUSCA DE LA VERDAD

Juana Rafaela Puerto Corvea -Chelín- es la Delegada del Poder Popular hace más de tres mandatos. Amante del deporte, ella tiene un grupo comunitario muy bien estructurado para atender todas las complejidades sociales de la circunscripción.

“Cuando llegué a este barrio ya el terreno estaba hecho. Los electores siempre me pedían en las rendiciones de cuenta luces para ese espacio, o al menos cerca de él, para jugar hasta más tarde. Aquí el deporte siempre ha sido una fiesta”, asegura.

Foto: Osbel Benítez Polo

“Sucede que hace unos años -antes de la pandemia- construimos un parque donde estaba ubicado el área para depositar los desechos, pero los compañeros de Comunales -violando lo que está establecido- ubicaron un buen día el contenedor aquí en el terreno de pelota, y pese a que hemos hecho acciones conjuntas para sacarlo de la zona, ha sido imposible”.

Foto: Osbel Benítez Polo

“¿Las razones? Primero, porque mis electores también llevan cuota de responsabilidad, tiran la basura aquí mismo, pero eso lo podemos resolver. No obstante, es importante también que, desde el Consejo de la Administración, impulsen acciones para la recreación de los niños y jóvenes de esta comunidad. Aunque el problema es más grande cuando ellos, -los de Comunales-, no son sistemáticos; y no acaban de llevarse la basura que tanto afecta al esparcimiento y la práctica de antaño”.

¡Y EL INDER! ¿QUÉ HACE?

Pareciera que el problema no les toca de cerca. Aunque los más perjudicados con el resultado competitivo y el desarrollo de la actividad física son ellos.

En el combinado deportivo para el desarrollo del deporte en el Consejo Popular encontramos a su directora, la Licenciada Raisel Martínez Pérez. A ella, también preguntamos ¿qué ha sucedido con el terreno de béisbol? Y su respuesta fue casi instantánea.

“No es que la dejáramos perder, no es tan así. Lo que pasa es que los vecinos han cometido muchas indisciplinas y nuestros entrenadores tuvieron varias acciones ahí, pero sigue el vertimiento de residuos, además ya el basurero era insoportable para la práctica, pese a nuestras acciones”.

¿Cómo organismo no pudieron tomar acciones conjuntas con los factores de la comunidad?

Lo que pasa es que si no hay respaldo institucional es muy difícil poder hacer inversiones. Hemos convocado trabajos voluntarios y productivos, limpiamos el terreno, pero la Dirección de Comunales nunca asistió, había hasta proyectos de cercar el terreno, para evitar esas cuestiones. El poco recurso que llega a la base hay que dedicarlo a otras necesidades.

¿Considera que la falta de sistematicidad en las labores de mantenimiento, sean los que hoy dan al traste con la realidad actual?

Yo creo que si nos unimos no hay necesidad de que persista esta situación de hoy. En la unidad está la fuerza, pero no ha sido así hasta ahora.

¿Qué presupuesto han dispuesto para las acciones culturales en la instalación deportiva?

“Nosotros tenemos una gran situación con el presupuesto en el Inder Municipal. Solo el salario se ha asegurado. Aunque el apoyo y la intención ha estado, pero eso no es suficientes, es una realidad. Hemos tomado alternativas y movimos los muchachos a otros lugares para asegurar el resultado.

MANOS AL ESCOMBRO

Aunque a todas luces la Dirección Municipal de Comunales es un actor fundamental en esta historia, lamentablemente, pese a ser contactados para la realización de este reportaje, el compañero Pedro Juan Hernández, responsable del área comunal, no accedió a ofrecer sus consideraciones sobre el tema.

Eso sí, vecinos como Ileana Polo, Milagro Ramos y Rauley Castellanos, aseguran que la recogida por momentos se extiende hasta más de un mes, lo que dificulta toda práctica deportiva.

Fotos: Osbel Benítez Polo

¡QUEREMOS TERRENO!

El reclamo de muchas voces : ¡Queremos Terreno!, es una constante en un lugar eminentemente deportivo; aunque muchos no acaben de entender la importancia de la multifactorialdad para resolver problemas complejos, con la participación del pueblo.

Chelín la delegada por lo pronto ideó una campaña de trabajos voluntarios sistemáticos, para tratar de rescatar el sitio. “Ya lo planteamos en la Asamblea Municipal para ver si nos ayudan con la recogida sistemática de basura. Mandamos a soldar las porterías de fútbol a la fábrica de piezas y repuesto; al final ellos están en la comunidad”, se refiere al encargo social de la empresa estatal socialista, al que en muchas ocasiones ha llamado el presidente de la República Miguel Díaz-Canel.

“Orientamos a la dirección del combinado deportivo que vengan y llenen este espacio del deporte que tanto floreció aquí. Ellos son los máximos responsables de la actividad, no pueden andar desentendidos. Pero lo más importante es vincular a mis electores, sensibilizar de lo importante del sitio para los niños, jóvenes y la familia, ahí está la prioridad.

LOS SUEÑOS

Ojalá por el bien de Vladimir, Saúl y Michel, los niños que viven en los edificios, cercanos al área deportiva, este vertedero, más temprano que tarde, de paso al terreno que acogió los goles de José Antonio Armelo, aplaudió los jonrones del Macizo y vio formarse a generaciones de pinareños por la ruta del deporte.

¿Quién sabe? si en efecto, algún día, comunales cumpla su papel y anexe a las más de 100 recogidas diarias en la capital vueltabajera, una más.

O si los presupuestos del combinado son equitativos y logran alcanzar para todo lo que de verdad aporta a la espiritualidad de la gente.

Tal vez, con ello, traigan menos planteamientos en las reuniones de rendición de cuenta de Chelín; y por única vez el grito unánime de ¡Queremos Terreno!, encuentre oídos receptivos, en los encargados de tomar decisiones.