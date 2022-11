Raidel Martínez: «El profesor Cortina me ayudó bastante y obtuve un mejor resultado»

El estelar lanzador Raidel Martínez volvió a vivir otra temporada de ensueño en el máximo nivel del béisbol en Japón. El pinareño se consagró como el principal relevista de los Dragones de Chunichi y de toda la Liga Central.

A su regreso a Pinar del Río y sin perder tiempo, el supersónico cerrador ya entrena en el estadio Capitán San Luis bajo la mirada de José Manuel Cortina.

«Terminé la temporada en Japón y trato de seguir entrenando para mantener la forma física”.

«Estoy trabajando con el profesor Cortina, por ahora estamos enfocados en la resistencia para ir haciendo algo y mantenerme», comentó Raidel.

De una temporada a la otra el cambio en los resultados se hizo notar. Rebajó la efectividad de 2.06 en 2021 hasta 0.96 en el 2022, la cantidad de salvamentos subió de 23 en 2021 a 39 en 2022.

Todo, fruto del trabajo que inició hace algún tiempo con el propio Cortina. «El cambio de una temporada a la otra comenzó aquí en Cuba cuando vine el año pasado, el profesor Cortina me ayudó bastante y como ves obtuve un mejor resultado».

Sin embargo, Raidel Martínez identifica a la falta de medios para entrenar y la disciplina como las principales diferencias entre la pelota que se juega en Japón y la cubana.

«La diferencia en cuanto a la calidad de los atletas no es tanta, lo único que veo que falta en Cuba en comparación con Japón es que allá hay muchas cosas para trabajar.

Otro detalle es la disciplina, si la tienes todo te saldrá bien”, sentenció. Para lograr un rendimiento excepcional en un equipo como Chunichi, que en los últimos años no ha tenido buenos resultados, hay que mantener siempre el enfoque correcto y esa ha sido la clave de Raidel Martínez.

«Me mantengo enfocado y en el inning que me saquen siempre trato de hacer lo mejor. El equipo no ha podido avanzar, pero yo espero que en estos años pueda clasificar que es lo que está esperando la afición de Chunichi».

Un detalle del cual se ha hablado poco, pero que dice mucho sobre la humildad de Raidel, es que realizó un donativo a su pueblo natal, afectado por el paso del huracán Ian. «Uno de los pueblos afectados por el ciclón fue Galafre Viejo (donde yo vivía).

«Estoy muy contento con haber realizado ese donativo porque soy de ahí y siempre lo seré. En ese lugar están mis raíces. Ahí me vieron crecer y desarrollarme».

Desde su llegada a Pinar muchos comentan sobre su posible incorporación al staff de los Tabacaleros, pero eso solo será posible si los dirigidos por Alexander Urquiola avanzan a la siguiente fase.

«Puede ser que si el equipo clasifica juegue, además, eso me haría bien porque me mantengo activo, que es lo importante.»Siempre intento hacer cosas aquí que me aporten como lanzador para llegar en un mejor estado de forma a Japón.

Números de Raidel Martínez con los Dragones de Chunichi (temporada 2022): INN: 55.2 G-P (4-3) S: 39 PCL: 0.97 K: 62 WHIP: 0.754