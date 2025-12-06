El llamado bloque en L del hospital pediátrico Pepe Portilla, de Pinar del Río, es sometido a un amplio proceso constructivo que elevará la calidad de los servicios y el confort de pacientes y familiares.

Desde el mes de octubre se realizan los trabajos en el mayor bloque de hospitalización, dotado de 120 camas y donde radican las prestaciones de Miscelánea uno, Gastroenterología y Vías Respiratorias, explicó a la Agencia Cubana de Noticias la doctora Mayté Cabrera Hernández, directora de la institución.

Los tres niveles se encontraban en un estado desfavorable debido a filtraciones y obstrucciones sanitarias, por lo que operaba al 50 por ciento de su capacidad.

En ese sentido puntualizó que las labores abarcan los sistemas hidrosanitarios, carpintería, mobiliario, electricidad y enchape de cubículos y baños donde es necesario.

La empresa privada Construcciones Govea asume los quehaceres en un sitio remozado en el año 2007 y que desde entonces no recibía una acción constructiva tan importante, dijo.

Foto: Rafael Fernández Rosell Foto: Rafael Fernández Rosell

Significó que el monto de la inversión asciende a 19 millones de pesos y otra empresa privada donó el cemento requerido.

Ante este proceso hoy se reciben a los pacientes de los tres servicios en el hospital del Instituto Preuniversitario Vocacional de Ciencias Exactas Federico Engels y en la sala A del hogar materno regional Justo Legón Padilla.

Se ha avanzado bastante, sobre todo en el ala derecha, y la intención es concluir los trabajos a finales de diciembre, apuntó.

Foto: Rafael Fernández Rosell Foto: Rafael Fernández Rosell

Lázaro Pérez Borrego, jefe de la brigada constructora, refirió que una treintena de hombres labora sin descanso y con un alto compromiso por tratarse del único centro asistencial para los niños en la provincia.

Insistimos en la calidad, somos padres y abuelos y queremos que la obra perdure en el tiempo, destacó.

Cabrera Hernández acotó que la dotación del hospital es de 293 camas, por lo que frente al incremento de cualquier morbilidad en el territorio este bloque asistencial resulta imprescindible.

Foto: Rafael Fernández Rosell

Tomado de ACN