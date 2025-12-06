El llamado bloque en L del hospital pediátrico Pepe Portilla, de Pinar del Río, es sometido a un amplio proceso constructivo que elevará la calidad de los servicios y el confort de pacientes y familiares.
Significó que el monto de la inversión asciende a 19 millones de pesos y otra empresa privada donó el cemento requerido.
Ante este proceso hoy se reciben a los pacientes de los tres servicios en el hospital del Instituto Preuniversitario Vocacional de Ciencias Exactas Federico Engels y en la sala A del hogar materno regional Justo Legón Padilla.
Se ha avanzado bastante, sobre todo en el ala derecha, y la intención es concluir los trabajos a finales de diciembre, apuntó.
Lázaro Pérez Borrego, jefe de la brigada constructora, refirió que una treintena de hombres labora sin descanso y con un alto compromiso por tratarse del único centro asistencial para los niños en la provincia.
Insistimos en la calidad, somos padres y abuelos y queremos que la obra perdure en el tiempo, destacó.
Cabrera Hernández acotó que la dotación del hospital es de 293 camas, por lo que frente al incremento de cualquier morbilidad en el territorio este bloque asistencial resulta imprescindible.
