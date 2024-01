Repercuten casitas infantiles en aprovechamiento de la jornada laboral (+ Video)

La creación de 15 casitas infantiles en Pinar del Río beneficia a más de 300 madres trabajadoras o estudiantes; estos centros, dentro o aledaños, a las instituciones en que laboran o son discípulas, reducen el traslado en horarios de inicio o conclusión de cada jornada.

Los hospitales provincial Abel Santamaría Cuadrado, clínico quirúrgico León Cuervo Rubio y pediátrico Pepe Portilla, crearon esta facilidad en cada uno de ellos, a menos de un año de funcionamiento, ya se percibe el beneficio en el colectivo laboral.

“El transporte está malo, eso se sabe, y no es fácil salir de la casa, pasar por el círculo primero y luego para el trabajo, aunque no soy madre, entiendo lo que implica, ahora veo a mis compañeras más tranquilas concentradas, llegan más temprano por la tarde no tienen; esto ha sido excelente, y los niños están muy bien cuidados” asegura Yumara Esquerra Dupeirón, especialista de primer grado de medicina interna en el hospital clínico quirúrgico León Cuervo Rubio.

Las madres están tranquilas y ellos felices. Foto: Pedro Paredes Hernández

La epidemióloga Brenda Núñez Díaz, quien ejerce en el Pediátrico, no duda en calificar la creación de la casita como algo maravilloso, que debió hacerse antes y precisa que ya el colectivo lo percibe como parte de la institución, “no sólo porque esté aquí, sino porque a todos nos gusta cuidar de los niños y si son los hijos de nuestros compañeros pues mejor, me gusta ir a verlos jugar.”

Reconoce también el impacto sobre la puntualidad y la seguridad que reporta a las madres saberlos seguros, cerca, además, en muchos casos es un notable beneficio económico pues no pocas pagaban esos servicios a privados con elevadas tarifas y debían elaborar los alimentos que consumirían cada día.

Todas las casitas infantiles cuentan con el personal capacitado para el manejo de los pequeños y varias instituciones han contribuido con mobiliario, juguetes y otros insumos; incrementar el número de ellas se inserta dentro de las estrategias en implementación del Programa de Adelanto de la Mujer en Pinar del Río, pues incide directamente en la incorporación de las féminas al trabajo y su realización profesional.

Junto a Salud, la Agricultura es el otro sector que sobresale en el territorio por la acogida dada a esta alternativa.

(Tomado de Trabajadores)