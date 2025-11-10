Portada » Segundo envío solidario de Pinar del Río hacia comunidades orientales afectadas por el huracán Melissa

Segundo envío solidario de Pinar del Río hacia comunidades orientales afectadas por el huracán Melissa

Foto: Alain Alonso Graverán

El huracán Melissa dejó una estela de dolor en la infraestructura y en la vida cotidiana de numerosas comunidades del oriente cubano.

Frente a esta realidad, la respuesta de Pinar del Río vuelve a ser ejemplo de unidad y compromiso ciudadano, con la organización de un segundo envío de ayuda solidaria destinado a las familias más golpeadas por el fenómeno meteorológico.

Foto: Alain Alonso Graverán

Con esfuerzo colectivo y corazones comprometidos, hombres y mujeres pinareños reunieron donativos que incluyen alimentos, insumos básicos y artículos de primera necesidad.

Según explicó Lifer Vázquez Cejas, funcionario de la CTC provincial, la carga reúne aportes de trabajadores estatales y no estatales, así como de la sociedad civil, reflejando la amplitud de la solidaridad pinareña.

Foto: Alain Alonso Graverán

Francisco Hernández González, quien encabeza la entrega, señaló que ahora corresponde a los pinareños tender la mano a los orientales que lo perdieron todo.

En tanto, Iván Jiménez González, chofer encargado de la transportación, expresó sentirse honrado por llevar esta ayuda a quienes más lo necesitan.

Foto: Alain Alonso Graverán

La iniciativa, impulsada por el pueblo de Pinar del Río, reafirma la vocación de apoyo en tiempos de crisis y la capacidad de los cubanos para unirse frente a la adversidad.

Más allá del valor material, este gesto se convierte en un símbolo de esperanza y empatía, recordando que la solidaridad es una fuerza que trasciende distancias y fortalece los lazos de fraternidad entre provincias.

