El huracán Melissa dejó una estela de dolor en la infraestructura y en la vida cotidiana de numerosas comunidades del oriente cubano.

Frente a esta realidad, la respuesta de Pinar del Río vuelve a ser ejemplo de unidad y compromiso ciudadano, con la organización de un segundo envío de ayuda solidaria destinado a las familias más golpeadas por el fenómeno meteorológico.

Foto: Alain Alonso Graverán

Con esfuerzo colectivo y corazones comprometidos, hombres y mujeres pinareños reunieron donativos que incluyen alimentos, insumos básicos y artículos de primera necesidad.

Según explicó Lifer Vázquez Cejas, funcionario de la CTC provincial, la carga reúne aportes de trabajadores estatales y no estatales, así como de la sociedad civil, reflejando la amplitud de la solidaridad pinareña.

Foto: Alain Alonso Graverán

Francisco Hernández González, quien encabeza la entrega, señaló que ahora corresponde a los pinareños tender la mano a los orientales que lo perdieron todo.

En tanto, Iván Jiménez González, chofer encargado de la transportación, expresó sentirse honrado por llevar esta ayuda a quienes más lo necesitan.

Foto: Alain Alonso Graverán

La iniciativa, impulsada por el pueblo de Pinar del Río, reafirma la vocación de apoyo en tiempos de crisis y la capacidad de los cubanos para unirse frente a la adversidad.

Más allá del valor material, este gesto se convierte en un símbolo de esperanza y empatía, recordando que la solidaridad es una fuerza que trasciende distancias y fortalece los lazos de fraternidad entre provincias.