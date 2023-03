Tapia Fonseca chequea la labor de las agencias transitarias

A pesar de los avances que se aprecian en la actividad desarrollada por las transitarias del país, “aún hay que seguir perfeccionando los sistemas de trabajo, sobre todos aquellos que impactan en la calidad de los servicios”, expresó el vice primer ministro Jorge Luis Tapia Fonseca, al chequear de manera pormenorizada el comportamiento semanal de esta labor.

El dirigente cubano demandó a los actores implicados a concluir los procesos de informatización que faciliten el seguimiento, por parte del cliente, de la paquetería desde el destino; lo cual repercutirá en la satisfacción de la ciudadanía.

“Eso es algo en lo que no hemos avanzado. Tenemos que lograr que un día las personas se sientan satisfechas y digan ‘ahora sí me llegó en tiempo, no hay trabas: todo salió bien’”.

Durante la reunión de seguimiento al comportamiento de las transitarias, en la cual estuvo presente también el ministro de Transporte, Eduardo Rodríguez Dávila, se informó que del primero al cinco de marzo se entregaron un total de 28 770 bultos, quedando pendiente con plazos superiores a los 30 días, por diferentes razones, 671 bultos correspondiente a 237 personas.

Pablo Hipólito Cuellar, director de carga del Mitrans dijo que en ese propio intervalo de tiempo “teníamos en existencias 41 mil 222 bultos, superior en 508 paquetes a los registrados al inicio de este periodo. Con más de 30 días representan el 1.6% del total”.

Al analizar los factores que aun inciden de manera negativa en la distribución de la paquetería internacional, sobresalió algunos casos de equipajes no acompañados que por diversas razones fueron enviados por sus propietarios entre 2017 y 2020 y ahora es que están arribando al país.

Ante esta situación, el vice primer ministro indicó agilizar la tramitación de dichos paquetes pues, aunque la cifra no es significativa, no puede existir quejas de la población.

Así mismo reconoció el papel de las mipymes en la distribución de la paquetería internacional y dijo la necesidad de elevar el trabajo mancomunado con los nuevos actores de la economía para acelerar la entrega de los bultos.

Durante la reunión de trabajo se advirtió algunos atrasos en la entrega de los paquetes por déficit de combustible en algunas provincias del país, ante lo que Tapia Fonseca exigió mayor coordinación en los territorios.

El 15 de agosto del 2022 entraron en vigor tres resoluciones que flexibilizaron las importaciones no comerciales de personas naturales y modificaron los aranceles de los envíos marítimos, postales y aéreos.

La Resolución 204 del Ministerio de Finanzas y Precios aumenta el peso permitido de los envíos por vía marítima, postal y de mensajería a Cuba, y reduce la tarifa arancelaria para quienes reciben las mercancías.

Asimismo, incrementa a 3 kg el peso del paquete por el que no se deberá pagar arancel.

Las otras resoluciones, la 175 y 176, emitidas por la Aduana General de la República, establecen las reglas para las importaciones no comerciales por las personas naturales y la lista de valores de referencia que sirven para calcular el impuesto de algunas mercancías en la aduana.

Ante las quejas y denuncias de la población en el funcionamiento de las transitarias, el gobierno cubano ha implementado desde hace varios meses un programa de seguimiento a las mismas, encabezado por el primer ministro Manuel Marrero Cruz.

Tomado de: Cubadebate