Transfermóvil desmiente información falsa difundida por sitio Noticias de Cuba

Los especialistas de la aplicación Transfermóvil informaron a los medios sobre una información falsa que circula en redes sociales y en el sitio Noticias de Cuba, donde se asegura la existencia de una supuesta nueva funcionalidad del sistema bancario que afectaría el dinero de los usuarios.

Fuentes oficiales vinculadas a la aplicación desmintieron categóricamente esa versión y exhortaron a la ciudadanía a no dejarse confundir por contenidos que buscan generar alarma y desconfianza.

Según se precisó no existe ninguna función —nueva ni antigua— que perjudique directa o indirectamente las operaciones de los usuarios, y calificaron la publicación como carente de todo fundamento técnico y legal.

La información difundida, añadieron, solo persigue obtener publicidad y provocar una falsa sensación de inseguridad en torno a la plataforma.

Por ello, se recomienda ignorar ese contenido y evitar su reproducción en redes sociales u otros canales digitales.

Transfermóvil, servicio de banca móvil ampliamente utilizado por la población cubana para transferencias, pagos y recargas, reafirmó su compromiso con la seguridad y transparencia de todas sus operaciones.

Las fuentes insistieron en que cualquier actualización o modificación del sistema se comunica oportunamente a través de los canales oficiales de las entidades bancarias y de la prensa nacional, nunca mediante perfiles no autorizados ni sitios de dudosa procedencia.

Se exhorta a los usuarios a informarse exclusivamente por medios oficiales y cuentas institucionales verificadas, para evitar caer en campañas de desinformación como la denunciada.