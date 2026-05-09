Para que la lucha greco, viva

La copa Alberto Chang in memorian tuvo su ceremonia inaugural este pasado viernes en la Sala Polivalente Ramón Fonst.

La cita deportiva rinde homenaje al precursor de la lucha greco en Pinar del Río y al Comandante en Jefe Fidel Castro en el año de su centenario.

El encuentro estuvo encabezado por el Presidente de la Federación Cubana de Lucha y Comisionado Nacional, Martín Torres Peguero, Ariel Cevallos Santana, Comisionado Provincial de este deporte y otros directivos del INDER, así como glorias deportivas.

El Doctor en Ciencias Lázaro Alberto Pastor Chirino, Jefe de Departamento de Educación Física y Recreación en la provincia, dio la bienvenida a los asistentes a la copa, y los invitó a disfrutar de la cita que durante años ha marcado pautas en el quehacer deportivo vueltabajero.

Pioneros de cuatro combinados deportivos del municipio de Pinar del Río y una representación de Viñales y Consolación del Sur, protagonizaron lo que devino espectáculo para la familia de los niños allí presentes y personal que acudió a la sala para presenciar la actuación de los luchadores ante un arbitraje que de forma transparente y justa evaluó a los competidores.

Sobre ello, previo a la competencia, Ángel Ríos Ríos en nombre de los árbitros expresó su apego a la transparencia e imparcialidad.

Similar lo hizo en calidad de competidor, Raison José Acosta Masó, quien expresó el compromiso de los participantes.

Más que rivalidad y la búsqueda de medallas, los pioneros amantes de la lucha greco fomentaron los lazos de amistad y su espíritu deportivo.

El ejemplo de renombrados luchadores como Mijaín López y Héctor Milián con carreras legendarias, abre ante los ojos de los infantes un camino que desde pequeños ya se fomenta.