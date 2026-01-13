Al cierre de 2025, tres municipios de Pinar del Río registraron cero tasa de mortalidad infantil y cero tasa de muertes maternas directas, indicadores que hablan del compromiso de profesionales e instituciones con el bienestar de las familias.

Así lo confirmó a Radio Guamá la jefa del programa materno infantil en la provincia, doctora María Teresa Machín López, quien puntualizó que los territorios sobresalientes fueron Sandino, Mantua y Minas de Matahambre, aunque el resto de los municipios pinareños también mostraron favorables resultados.

Ello permitió que Vueltabajo exhibiera la más baja tasa de mortalidad infantil del país, de 4.7 por cada mil nacidos vivos. Machín López destacó que tales cifras llevan en sí el buen actuar de los profesionales de la salud en varios espacios.

“Múltiples son los escenarios donde se desarrolla el programa: a nivel de consultorio, de policlínico, las consultas municipales de genética médica, los hogares maternos existentes en cada municipio donde se trabaja de forma interdisciplinaria e intersectorial”, dijo.

El protocolo es modificar los riesgos de la embarazada para que llegue al final de la gestación en óptimas condiciones, precisó.

Tomado de Radio Guamá