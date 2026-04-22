Unión Nacional de Juristas exige cese de amenazas y bloqueo contra Cuba

“El bloqueo económico, comercial y financiero impuesto al pueblo de Cuba es una política criminal de castigo social, inhumano e ilegal que califica como un acto de genocidio” y “viola de manera flagrante, masiva y sistemática los derechos humanos de los cubanos”, declaró la Unión Nacional de Juristas.

En una declaración emitida en La Habana, la organización denunció la nueva escalada de amenazas e intentos de agresiones y el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero, ampliado hacia el sector energético con la orden ejecutiva firmada por Trump en enero, que impide el suministro de combustibles al país con el fin de destruir el proyecto de justicia social de la Revolución.

Tras subrayar que no aceptan chantajes ni amenazas, los juristas cubanos afirman que defienden la paz y rechazan la guerra y recalcan que el destino de la isla corresponde decidirlo al pueblo cubano.

«Una confrontación jamás desviará el rumbo socialista, el empeño en recuperar la economía y defender como un bastión inexpugnable la libertad, la independencia, la soberanía, la justicia y el privilegio de construir un futuro sin intervención militar ni injerencia extranjera”, se lee en el comunicado.

La Unión Nacional de Juristas llama a “la solidaridad de todas las personas de bien del mundo, especialmente al pueblo estadounidense, para que cese definitivamente esta política fascista, ilegal y genocida”.

Concluye señalando que “amparados por las normas elementales del derecho internacional y de la carta de Naciones Unidas, reclamamos que cesen las amenazas y el bloqueo contra cuba ya”.

Tomado de Cubadebate