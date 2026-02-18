Pinar del Río: aplican alternativas para la producción de pan (+ Fotos)

Pedro Pablo Álvarez Lemus es uno de los trabajadores que en la panadería del reparto Ceferino Fernández, de la ciudad de Pinar del Río, ha asumido la producción de pan de otras unidades del territorio, ante la actual crisis energética de Cuba.

Además del de aquí, hacemos el pan de la canasta familiar normada de la panadería del reparto Oriente, y, por supuesto, demanda un esfuerzo mayor de nuestra parte; pero hay que hacerlo, precisó.

Foto: Rafael Fernández Rosell

Según las condiciones para elaborar ese alimento, cada una de las unidades de ese tipo reorganizó sus producciones para cumplir las entregas, como es el caso de la panadería del «Ceferino Fernández».

Con el mismo personal elaboran ahora más de 27 mil 300 panes para la canasta familiar normada, tres mil 174 de la merienda escolar ―de lunes a viernes y de todo el municipio capital―, y los dirigidos a organismos priorizados.

Sin dudas trabajamos un poco más, pero no fallan los encargos como los tenemos organizados, aseguró Juan Alberto Valdés Serrano, administrador de ese centro.

Reconstruimos el techo afectado por el huracán Ian en el año 2022 y pondremos en funcionamiento el horno de leña, con una capacidad para 10 mil panes, lo cual ahorraría combustible, dijo.

De acuerdo con Oviamna Martínez, directora de la empresa provincial de la Industria Alimentaria, de 56 panaderías hoy funcionan 32 con grupos electrógenos, de ahí que algunas asuman producciones de otras.

En 26 existen hornos de leña, lo que también ha permitido sostener la elaboración de pan en determinados lugares de la geografía pinareña, pues no pocos clientes se han visto afectados por la falta de electricidad.

Detalló que, por ejemplo, en los municipios de Guane y La Palma todas las panaderías laboran con ese tipo de combustible; mientras que en Viñales se prevé contar con esa materia prima para la cocción del alimento en Puerto Esperanza y República de Chile.

Actualmente la entrega de harina de trigo se encuentra al 50 por ciento del consumo provincial, por lo que el pan llega a las familias en días alternos, refirió Martínez.

Asimismo, en el caso de las carreteras se suministra a las bodegas cada cuatro días, luego de realizar las producciones dobles para poder trasladarlas.

Especificó, en ese sentido, que para la transportación del pan contrataron triciclos eléctricos y carros de tracción animal, un trabajo conjunto con los consejos populares.

El pasado 29 de enero el presidente estadounidense, Donald Trump, firmó una Orden Ejecutiva que aboga por la imposición de aranceles a las mercancías de países que venden o proporcionan petróleo a Cuba.

Tomado de Agencia Cubana de Noticias