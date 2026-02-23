Amor traducido en solidaridad

Unas 40 toneladas de productos conforman el donativo que en horas de la tarde noche del pasado sábado llegó a los almacenes de la Empresa Provincial Mayorista de Alimentos de Pinar del Río.

La entrega es el resultado de la ayuda solidaria de México al pueblo de Cuba tras el recrudecimiento de las medidas de Estados Unidos contra la isla.

Con toda destreza se procedió a su descarga y recepción para posteriormente iniciar este lunes la distribución según informó el Director de la Empresa Provincial Mayorista de Alimentos Jorge Andrés Naranjo Gómez.

El directivo se refirió a los destinos del donativo, que incluye esta vez a mujeres embarazadas, infantes de zonas montañosas, adultos mayores, Hogares de niños sin amparo familiar, y otros grupos vulnerables.

El donativo a Pinar del Río dispone de cerca de 20 mil litros de aceite vegetal, 16 toneladas de frijol y 2.4 de arroz e incluye también confituras. Ello se suma a las más de 100 toneladas de arroz coreano del fondo de ayuda del Programa Mundial de Alimentos, llegadas a Vueltabajo a inicios de este año.

Vivas muestras de solidaridad y de que Cuba no está sola.