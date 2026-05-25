Yo andaba buscando a alguien de tele pinar interesado en divulgar las propiedades de las plantas medicinales, en estos momentos de escases de medicamentos, sin conocer que la directora de tele centro me estaba buscando para que colaborara en la página web de ellos a fin de llevar esos conocimientos a la población y nos encontramos fortuitamente, de ahí nace esta sección que espero que guste y sea de provecho para todos los que accedan a ella.

El tema de las plantas medicinales es tan antiguo como la propia humanidad, ellas estaban ahí cuando los hombres prehistóricos las usaron, parecido sucedió con las tradiciones que se han formado a través de miles de años en todas las culturas, en particular con los procederes para restablecer la salud.

Foto: Tomada de internet

Según la Organización Mundial de la Salud La Medicina Tradicional es la suma completa de conocimientos, técnicas y prácticas fundamentadas en las teorías, creencias y experiencias propias de diferentes culturas y que se utilizan para mantener la salud y prevenir, diagnosticar, mejorar o tratar trastornos físicos o mentales. Este es un Concepto abarcador y holístico.

Los aborígenes cubanos, los negros africanos y los emigrantes chinos practicaron durante siglos lo que hoy se llama Medicina Popular, una mezcla de saberes tradicionales unidos a nuestra rica naturaleza.

En Cuba, llamamos Medicina Natural y Tradicional a una especialidad médica de perfil amplio, fundada a principios de la década de los años 90 del pasado siglo, con enfoque integrador y holístico de los problemas de salud, que emplea métodos de promoción de salud, prevención de las enfermedades, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de los pacientes, en la que participan también enfermeros, farmacéuticos, bioquímicos, rehabilitadores y otros profesionales capacitados.

Sabila Apiterapia Manzanilla

La práctica de esta Medicina Natural y Tradicional, está constituida por 10 modalidades aprobadas por resolución del ministerio de Salud pública.

Vamos entonces a conocer cuáles son esas modalidades:

La Fitoterapia que consiste en el uso como medicamento de las plantas medicinales, ya sea de forma doméstica, usando infusiones o decocciones o de forma industrial con formulaciones farmacéuticas como los jarabes, tinturas y cremas, elaborados por la industria o los Centros de Producción Local.

La Apiterapia consiste en el empleo terapéutico de los diferentes productos de la colmena, tales como la Miel, el Propóleos, la Jalea Real, polen, larvas, cera y veneno.

La Medicina Tradicional Asiática: constituida por viejas tradiciones de China, Japón, Corea, Viet Nam que consisten en la aplicación de agujas, masajes y calor con Moxas en determinadas zonas del cuerpo atendiendo a la teoría del Yin y el Yang, llamadas meridianos. Así se conoce una gran variedad de manipulaciones entre las que cabe destacar a la Acupuntura, Electroacupuntura, Digitopuntura, y los Microsistemas, las Ventosas entre muchas otras.

Ventosas Acupuntura Otraforma de Moxa

Junto a esa Medicina Tradicional se encuentran los Ejercicios terapéuticos tradicionales como el Taiji, el Qigong, el Liangong de la Medicina Tradicional China, que se puede ver su ejecución en el parque del centro de nuestra ciudad, todas las mañanas, También está el Yoga de la medicina de la India y la Meditación.

La Homeopatía es un sistema Terapéutico desarrollado por un médico alemán llamado Samuel Hahnemann hace ya más de 300 años, que se basa en el principio de la Similitud, y que utiliza sustancias medicamentosas de los tres reinos conocidos, animal, vegetal y mineral, o de síntesis, que se someten a procesos sucesivos de diluciones y dinamizaciones.

La Terapia Floral de Bach, muy semejante a la Homeopatía, diseñada para el tratamiento de diversas enfermedades de origen nervioso a partir de esencias florales de flores específicas, que se elaboran según los métodos de elaboración descritos por el Dr. Edward Bach, natural de Gales en Inglaterra.

La Ozonoterapia se refiere al uso terapéutico del Ozono O3, el cual se administra por diferentes vías, ya sea como gas o en forma de aceite ozonizado para tratar enfermedades que tienen relación con el proceso de oxidación de nuestro organismo y por su acción bactericida. Así pueden estar el Oleozon tópico para micosis superficiales, o el impétigo, el Oleozon oral para combatir a la Giardiasis, o la Ozonoterapia rectal para afecciones sistémicas y trastornos inmunológicos entre muchos otros.

La Hidrología Médica se refiere al uso de las Aguas minero medicinales que están en el subsuelo de tipo cársico mayormente con altos contenidos minerales en mayor cuantía de Azufre y los fangos o peloides que los acompañan y que se acumulan en las desembocaduras de los ríos, donde existen estos yacimientos. Aquí en Pinar del Rio es sumamente conocido el Balneario de San Diego de los Baños, mundialmente reconocido, están los baños de San Vicente en Viñales y también los conocidos baños de Soroa actualmente perteneciente a la provincia de Artemisa.

Balneario de San Diego Homeopatía Ozonoterapia

La Elio Talasoterapia consiste en el uso terapéutico de las radiaciones solares en horas tempranas de la mañana, unida a elementos naturales como el agua de mar y el ecosistema con muy buenos resultados en el desarrollo de niños pequeños y enfermedades de la piel y el sistema osteomioarticular.

La Orientación nutricional naturista es el uso de una dieta sana y eco saludable como parte del tratamiento integral de las enfermedades. Existen diversas tendencias en el mundo moderno, como la Macrobiótica de origen japonés pero promovida hoy desde Italia. En la Medicina China hay un abordaje propio, basado en alimentos Yin y yang y la forma de procesarlos. En Europa se habla mucho de la dieta Mediterránea, En síntesis lograr una alimentación balanceada, dando más protagonismo a los vegetales y semillas, con limitación de las grasas.

Más recientemente se han incorporado modalidades de la Medicina ayurvédica, otra fuente de conocimiento ancestral de la India, con masajes y unción de aceites esenciales en el cuerpo del paciente. Actualmente solo se practica en el Centro de Salud de Las Praderas en la ciudad de La Habana.

Hasta aquí una descripción breve de en qué consiste la Medicina Natural y Tradicional con todas sus variantes disponibles en la provincia de Pinar del Rio. Desde los Consultorios del Médico de Familia, pasando por las Salas de Rehabilitación de los Policlínicos que sirven como referencia en la Atención Primaria de Salud, hay servicios de MNT. También en la atención secundaria el Hospital Clínico Quirúrgico Docente León Cuervo Rubio actúa como centro de Referencia Provincial, y formador de los especialistas de MNT que trabajan en toda la provincia. Lo acompañan en este esfuerzo los Hospitales Abel Santamaría, el Pediátrico Pepe Portilla y el Psiquiátrico Isidro de Armas.

En próximos comentarios vamos a abordar todas estas modalidades, dando prioridad a las plantas medicinales, nuestra verdadera tradición.

Autor: Máster en Ciencias Carlos César Callava Couret