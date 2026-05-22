Pinar del Río: sin muertes maternas y con baja mortalidad infantil, a pesar del bloqueo

Seis municipios de Pinar de Río mantienen en cero la tasa de mortalidad infantil, en lo que va de año; en tanto, la provincia no registra muertes maternas en igual período. Ambos indicadores la ubican entre las más destacadas del país en la atención a embarazadas y neonatos.

Los resultados reflejan la dedicación y el esfuerzo de los profesionales de la salud, máxime cuando enfrentan los retos impuestos por el arreciamiento del bloqueo estadounidense contra Cuba.

“En la atención primaria, a pesar de las dificultades, hemos mantenido los equipos multidisciplinarios que realizan la intervención sanitaria compleja, en cada territorio”, manifiesta la jefa del Programa de Atención Materno-Infantil, doctora María Teresa Machín López.

Comentó que se realiza la revaluación de la totalidad de los lactantes y las embarazadas, para lograr de manera oportuna la modificación de cualquier signo de alarma y trabajar en ello.

“A pesar del déficit energético –agrega la doctora- se han reorganizado las consultas de genética, de diagnóstico prenatal, de malformaciones congénitas y se han trazado estrategias para el traslado de los profesionales que realizan los ultrasonidos y de las gestantes que requieren este servicio; ello nos ha permitido mantener en cero la tasa de mortalidad por defecto congénito”.

La escasez de medicamentos, las restricciones en el suministro de combustible, la carencia de reactivos y la insuficiencia de equipamiento reflejan las consecuencias, en el sector pinareño de la salud, del cerco económico, comercial y financiero de los Estados Unidos.

A pesar de esta realidad, el Programa de Atención Materno-Infantil prioriza la detección temprana de factores de riesgo y garantiza el acceso oportuno a los hogares maternos, afirma Machín López.

Explica que como la prematuridad, el bajo peso y la enfermedad hipertensiva, han tenido una tendencia al incremento, en los últimos años, trabajan en la identificación oportuna de los factores de riesgo y en el ingreso en los hogares maternos.

En relación con estas instituciones, la doctora destaca la labor intersectorial en función de lograr en ellas el confort adecuado, asegurar la alimentación requerida por las embarazadas y garantizarles una atención integral de calidad.

“Debido a las limitaciones de combustible, a las gestantes residentes en lugares de difícil acceso, les hacemos ingresos para asegurar su traslado oportuno al Bloque Materno Infantil del Hospital Abel Santamaría, por el Sistema de Urgencias Médicas”, asevera.

La provincia de Pinar del Río registra, en lo que va de año, una tasa de mortalidad infantil de 4.6 por cada mil nacidos vivos.

Tomado de Radio Guamá