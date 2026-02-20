Ampliaron MES y Etecsa acceso gratuito a sitios universitarios

El Ministerio de Educación Superior (MES), en coordinación con la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S.A. (Etecsa), amplió el acceso libre de costo a más de 300 sitios web universitarios desde la infraestructura de datos móviles, como parte de las medidas para fortalecer la semipresencialidad y el trabajo virtual.

Según precisó el MES desde sus perfiles en redes sociales, entre los espacios habilitados se incluyen todos los Entornos Virtuales de Enseñanza-Aprendizaje (EVEA) de las universidades del país, repositorios institucionales, revistas científicas y bibliotecas digitales, esenciales para estudiantes y profesores de la Educación Superior.

La iniciativa garantiza que cerca de medio millón de usuarios vinculados al sistema universitario, claustros y docentes, puedan acceder sin consumo de datos móviles a recursos académicos, lo cual favorece la continuidad de la formación y la investigación en condiciones de limitaciones económicas.

Según información oficial del organismo, la medida forma parte de la estrategia nacional para asegurar la equidad en el acceso a contenidos educativos y científicos, en el marco del aniversario 50 del MES y del centenario del natalicio del líder histórico de la Revolución Cubana, Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.

El acceso y consulta a los sitios puede realizarse a través de la dirección electrónica publicada en el portal institucional del MES (www.mes.gob.cu), donde se encuentra la lista completa de plataformas disponibles.

La Empresa de Telecomunicaciones de Cuba precisó que la habilitación de estos espacios responde a la política de apoyo a la educación superior, y se mantendrá como servicio gratuito en la red de datos móviles.

La medida se suma a otras acciones emprendidas en coordinación con organismos nacionales e internacionales para garantizar la continuidad del aprendizaje en Cuba, en medio de complejas circunstancias económicas.

Tomado de ACN