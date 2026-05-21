Universitarios pinareños condenan acusación de EEUU contra Raúl Castro

La comunidad universitaria de Pinar del Río se congregó este jueves en el teatro Rafael Morales para condenar enérgicamente la acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el General de Ejército Raúl Castro Ruz, en un acto que calificó la acción como una “canalla provocación política”.

Ante un auditorio colmado de estudiantes, profesores y trabajadores de la Universidad Hermanos Saíz Montes de Oca, se leyó una declaración institucional que respaldó íntegramente el pronunciamiento del Gobierno Revolucionario, emitido la víspera.

El texto rechazó la imputación por considerarla carente de legitimidad y jurisdicción, y denunció la manipulación del incidente aéreo de febrero de 1996, cuando fueron derribadas dos aeronaves de la organización terrorista Hermanos al Rescate.

Foto: página en Facebook Universidad de Pinar del Río «Hermanos Saíz Montes de Oca». Foto: página en Facebook Universidad de Pinar del Río «Hermanos Saíz Montes de Oca».

Durante la velada, las intervenciones subrayaron que la respuesta de Cuba constituyó un acto de legítima defensa ante reiteradas violaciones del espacio aéreo nacional, denunciadas en su momento ante la Administración Federal de Aviación estadounidense y la Organización de Aviación Civil Internacional.

“El gobierno de Estados Unidos omite deliberadamente las alertas trasladadas entonces al presidente Clinton sobre la gravedad de esas transgresiones”, remarcó uno de los oradores, citando el comunicado oficial.

El acto también puso de relieve lo que consideró un doble rasero: mientras se acusa al líder de la Revolución, se silencian acciones de fuerza letal ejecutadas por agencias estadounidenses en aguas internacionales, calificadas por Cuba como ejecuciones extrajudiciales.

La declaración universitaria reafirmó el “respaldo irrestricto e invariable” al General de Ejército y la decisión de defender la soberanía y el proyecto socialista, cerrando con la consigna “Patria o Muerte, Venceremos”.

El encuentro transcurrió en un ambiente de firmeza patriótica y condena unánime a lo que la institución describió como un nuevo intento de justificar el bloqueo y las medidas coercitivas contra la isla.

(Tomado de la página en Facebook: Universidad de Pinar del Río «Hermanos Saíz Montes de Oca»)

Radio Guamá