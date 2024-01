Artemisa le gana a Matanzas e iguala el playoff de la gran final

Los artemiseños tomaron desquite esta noche del revés inicial y superaron a Matanzas, seis carreras por tres, en otro duelo de intensas emociones, vivido en el estadio Victoria de Girón, de la ciudad yumurina.

El éxito de los cazadores se basó fundamentalmente en su ofensiva (11jits), y buen picheo, tanto por abridores como por relevistas. Mientras que Matanzas falló madero en ristre (solo cinco imparables).

“No se está bateando mucho y varios hombres no han estado a la altura que se esperaba. No son tan importantes los nombres sino lo que se haga en el terreno. Aunque tampoco creo que haga cambios significativos en el line-up para el próximo juego”, aseguró en conferencia de prensa, Armando Ferrer, director de Matanzas.

El triunfo fue la cuenta del derecho capitalino Raymond Figueredo, quien en cinco entradas permitió dos carreras. Tuvo que salir del box cuando una línea le golpeó su brazo de lanzar.

“Antes de iniciar el partido me puse de acuerdo con el receptor Cosme para lanzar lo mejor posible, porque estábamos en presencia de un equipo muy bueno, con varios bateadores de fuerza.

“Me basé fundamentalmente en tirar strikes, mover la bola y atacar a los bateadores”, comentó.

Sobre la lesión adelantó que debe estar listo para volver a lanzar próximamente, porque fue leve.

El revés correspondió a Joel Mogena y el punto en juego salvado fue para Liván Moinelo, quien tiró con efectividad 54 envíos.

El lanzador Liván Moinelo. Foto: Roberto Morejón/JIT.

“Fue una decisión mía continuar lanzando. Me sentía bien y tenía pocos lances. Me había preparado físicamente para eso. Además, he tirado hasta 80 lanzamientos en sesiones de bullpen cuando me rehabilité con el profe Cortina, en Pinar del Río”, precisó Moinelo.

Artemisa había abierto el marcador en el segundo inning, cuando Raúl González impulsó las dos primeras carreras. Esa ventaja la ampliaron en el cuarto. Llegó un imparable crucial de Andy Cosme con las bases llenas ante el evidente descontrol del lanzador Haykel Parra, que incluyó varios boletos y un pelotazo.

En el sexto, los matanceros fabricaron tres, gracias a tubey de Ariel Sánchez, que lo colocó a tres indiscutibles de los 2000 en Series Nacionales y empujó dos carreras.

Luego Yordanis Samón conectó sencillo que impulsó otra. Ante la rebelión yumurina tuvo que subir al montículo Liván Moinelo, que finalmente la contuvo y convenció con la recta de hasta 95 millas por hora.

En conferencia de prensa el director de los cazadores, Yulieski González, explicó por qué no trajo a Moinelo para lanzarle a Samón.

“No lo hice, porque traté de que avanzara más el partido y ahorrar los lances de Moinelo para que no tuviera que tirar tantos innings.

“El bullpen está listo excepto Miguel Lahera, que pasó por un proceso gripal y ha tenido fiebre”, detalló González.

Este jueves es día de descanso y el viernes se traslada el playoff para el estadio 26 de julio, de Artemisa, con encuentro pactado a partir de las 1:30 de la tarde.

Foto: Roberto Morejón/ JIT

Foto: Roberto Morejón/ JIT

Foto: Roberto Morejón/ JIT

Foto: Roberto Morejón/ JIT

Foto: Roberto Morejón/ JIT

(Tomado de Cubadebate)