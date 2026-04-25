Asistentes holográficos, una nueva forma de comunicación visual interactiva

La tecnología más inteligente está impulsando un mundo en constante evolución. La actualidad propone un giro hacia tecnologías como los sensores inteligentes, y una tendencia a alquilarlo todo, desde el hardware hasta la propia experiencia de oficina.

Una tecnología más inteligente e integrada ya está transformándolo todo, desde los dispositivos que llevamos en la mano hasta la forma en que colaboramos con nuestros compañeros o incluso cómo hacemos la compra.

De la mano de la proliferación de la inteligencia artificial y el Edge Computing, que aporta potencia y eficiencia a innumerables industrias y actividades, se están produciendo enormes cambios.

¿Qué es un asistente holográfico?

Este sistema permite a personas interactuar con el Asistente Virtual Inteligente Holográfico (HIVA) a través de comandos de voz, gestuales e interacciones mediante pulsadores o comandos de teclado físicos o en pantalla. Tienen estética de animé y viven dentro de parlantes inteligentes. Se los puede crear a medida y son aliados del hogar conectado.

Se trata de crear un asistente virtual que puedas «ver» a través de la ventana de tu smartphone en realidad aumentada, uno que pueda aparecer automáticamente para darte indicaciones e interactuar si apuntas con tu teléfono a un lugar del mundo real.

Funcionan como Siri, Alexa o Google Assistant, pero cuentan con un agregado: incluyen hologramas. Una de las tendencias presentes en la feria de tecnología CES Asia son los asistentes virtuales holográficos. Algo que no es nuevo, pero en estas nuevas ediciones están optimizados y se muestran cada vez más populares entre los consumidores.

¿Qué es un holograma?

La palabra tiene su propia definición, que viene del griego, y se compone de las palabras holos, que significa «todo», y grama, que significa «mensaje». La proyección holográfica existe desde 1940, y ha avanzado a pasos agigantados desde entonces, aunque todavía tiene que superar grandes desafíos, lo que provoca que los diseñadores holográficos 3D innoven constantemente para buscar nuevas formas de utilizar esta tecnología.

Un holograma es una imagen tridimensional 3D totalmente unida, que se crea a partir de una ilusión óptica. Mediante el uso de la reflexión de la luz conseguimos que nuestro cerebro la perciba y la visualice como un objeto tridimensional.

Los hologramas en el ámbito empresarial

El uso de hologramas en el ámbito empresarial permite a los negocios de múltiples sectores aprovecharse de sus beneficios.

En nuestro nuevo mundo laboral híbrido, la tecnología dará un paso adelante para crear reuniones en las que asistentes holográficos parecerán casi tan reales como si estuvieran en persona.

Para presentaciones, lanzamientos de productos o reuniones con otras organizaciones, la realidad aumentada y mixta ofrecerá una nueva forma de que las organizaciones causen impacto, con hologramas a tamaño real capaces de interactuar con objetos virtuales.



Con los hologramas es más fácil: