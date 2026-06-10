Pinar del Río: cierre del curso escolar y continuidad de estudios

Los centros pinareños de la enseñanza general desarrollan, en estos momentos, el cierre del curso escolar en cada nivel educativo, confirmó a Radio Guamá el Director General de Educación en la provincia, Evelio Herrera Padrón.

Aunque el proceso es importante para todos los grados, en los terminales requiere especial atención porque –dijo– define la continuidad de estudios de muchos de nuestros alumnos.

En tal sentido –manifestó– realizan los análisis a nivel de escuela, municipios y provincia para que, en los próximos días, los egresados de noveno y duodécimo grados conozcan los centros que los acogerán en septiembre próximo.

Herrera Padrón refirió además que, como parte del cierre del curso escolar, los centros trabajan con los estudiantes que desean elevar notas, a quienes aplican diferentes modalidades de evaluación.

Acerca de los Círculos Infantiles, expresó que estas instituciones garantizarán sus servicios a las madres trabajadoras durante el período de vacaciones de verano, y para ello cuentan con el personal necesario.

El directivo adelantó, además, que en los consejos populares habrá escuelas abiertas al verano, con actividades deportivas, culturales, recreativas y de participación para el disfrute de infantes, adolescentes y jóvenes.

Tomado de Radio Guamá