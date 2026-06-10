Medios y colectivos sociales del continente se unen en Cadenazo por Cuba

La Red de Medios Libres, iniciativa que reúne a más de una treintena de medios, colectivos sociales y solidarios de la región americana protagonizarán este viernes 12 de junio un Cadenazo en respaldo a la mayor de las Antillas «Amor con amor se paga».

En esta ocasión, los participantes replicarán en redes sociales y cadenas radiales e informativas un contenido con entrevistas sobre la realidad cubana, que persiguen visibilizar la resistencia del pueblo frente a las agresiones del imperialismo, los efectos del bloqueo energético impuesto por el Gobierno de Estados Unidos y la movilización de los habitantes del archipiélago en defensa de la soberanía nacional y el proyecto revolucionario.

Representantes del colectivo, que impulsan la cobertura colaborativa que se transmitirá en redes sociales de forma conjunta a las 8:00 P.M. (hora de Cuba), insistieron en el deber impostergable de devolver ese gesto de solidaridad internacionalista a uno de los pueblos más solidarios del mundo, justamente en uno de los momentos donde arrecia la ofensiva norteamericana contra la isla.

Condenaron asimismo la política criminal de cerco económico impuesta por Washington y su objetivo deliberado de rendir por hambre y necesidad la dignidad de los cubanos al no doblegar su soberanía a los designios de la Casa Blanca.

La Red promueve estos espacios de manera regular en solidaridad con las luchas populares en el continente.

Tomado de Agencia Cubana de Noticias