Asociación de Medicina Veterinaria en Pinar del Río: fortalecer el concepto de una sola salud

La filial pinareña de la Asociación Cubana de Medicina Veterinaria (ACMV) mantiene un trabajo sostenido en la capacitación, articulación y actualización de los profesionales del sector, con el propósito de garantizar el bienestar animal y contribuir a la salud pública desde el enfoque de una sola salud.

Al frente de la organización desde 1990, el máster en Ciencias Jesús Moreno Lazo, presidente de la ACMV en Pinar del Río, destaca que la misión esencial de la asociación es mantener unidos a los veterinarios, técnicos y personal afín a las ciencias veterinarias, incluyendo especialistas de la medicina humana vinculados a la inocuidad de los alimentos y al control de zoonosis.

“Preservando la salud animal se preserva la humana. No es un eslogan, es una realidad. Por eso veterinarios y médicos humanos trabajamos por una salud integrada, evitando la amenaza de enfermedades que pueden ser transmitidas al hombre”, subraya Moreno Lazo.

Con 578 miembros, la Filial Provincial desarrolla un amplio programa de actividades científicas y formativas que incluye talleres, conferencias, coloquios y acciones comunitarias. Su objetivo es que los profesionales del territorio se mantengan actualizados y preparados para enfrentar los retos de la medicina veterinaria contemporánea.

Entre los resultados más relevantes, la ACMV en Pinar del Río acumula numerosos reconocimientos en el premio nacional de ciencias veterinarias Juan Pedro Carbó Serviá, en los que por años ha obtenido primeros lugares. También destaca la participación creciente en eventos científicos con investigaciones que nacen en la base y se presentan en espacios provinciales, nacionales e internacionales.

“El logro en ese sentido es palpable —afirma su presidente—. Se respira dentro de la Asociación el sentimiento científico-técnico que nos debe caracterizar”.

Formar las nuevas generaciones

Uno de los pilares del trabajo actual es la vinculación de jóvenes estudiantes y médicos veterinarios a actividades de capacitación y eventos científicos. En los últimos dos años, la Asociación ha promovido encuentros formativos, no solo para profesionales de Pinar del Río sino también de Matanzas, Mayabeque, La Habana y Las Tunas.

“Nuestra misión es contribuir a que se preparen bien para poder atender a los animales, sobre todo, a mascotas pequeñas como perros y gatos. Estamos en la obligación de formarlos para que brinden un servicio adecuado”, explica Moreno Lazo.

El interés de los jóvenes por el área de las mascotas, añade, demuestra la importancia creciente del bienestar animal en la sociedad cubana actual.

Como parte de una jornada que se extiende del 24 de marzo (Día de la Medicina Veterinaria) al 25 de abril, la ACMV desarrolla múltiples actividades: talleres, conferencias, acciones de salud y espacios de intercambio científico.

Entre las iniciativas más recientes sobresale una desparasitación masiva gratuita, en la que se atendieron a más de 80 animales en la comunidad. El 10 de abril, fecha en que se conmemora la creación de la primera escuela veterinaria de Cuba (1908), se realizará un coloquio especializado, y el 25 de abril tendrá lugar la entrega del premio Juan Pedro Carbó Serviá, junto a concursos para profesionales y estudiantes sobre bienestar y salud animal.

Para el presidente de la ACMV en Pinar del Río, la clave del desarrollo profesional está en la preparación constante:

“Siempre es importante la preparación y el conocimiento, y eso no lo puede quitar nadie. No se puede perder la oportunidad de aprender a diario para llevar a la práctica los conocimientos adquiridos, sin improvisación”.

Moreno Lazo insiste en que la medicina veterinaria, como todas las ciencias, se sustenta en valores humanos que se multiplican cuando se aplica al servicio de la sociedad.

“Cuando se aplican los valores humanos a la ciencia, ese valor se multiplica”, afirma.

Aunque reconoce que aún queda mucho por hacer, asegura que la asociación continuará impulsando la formación, la investigación y la integración entre profesionales, con el propósito de proteger la salud animal, humana y ambiental.

Tomado de Periódico Guerrillero