Autoridades cubanas informan sobre el referendo del Código de las Familias

El próximo 25 de septiembre se someterá a referendo popular en Cuba el nuevo Código de las Familias, paso que decidirá sobre la entrada en vigor de esta importante legislación. Para conversar sobre los valores que defiende la Ley e informar acerca de la organización del referendo, comparecieron este jueves en la Mesa Redonda el ministro de Justicia, miembros de la comisión redactora y la presidenta del Consejo Electoral Nacional (CEN).

Al iniciar su intervención en el programa, el ministro de Justicia, Oscar Silvera Martínez, recordó que hoy hace un año de la publicación en el sitio web de su organismo de la versión 22 del anteproyecto del Código de las Familias, resultado de la comisión redactora del texto y del grupo de expertos, especialistas y profesores de varias instituciones.

Desde entonces, resaltó, se ha confirmado el acierto de la decisión del presidente cubano de hacer público el contenido del anteproyecto.

El ministro destacó que el texto es fruto de una labor colectiva, que inició en 2019 con la constitución del grupo de trabajo. “Los miembros de la comisión redactora aportaron sus ideas con la convicción de que estaban preparando un proyecto de ley importante para Cuba y su gente”.

También resaltó el proceso de consulta especializada, en el cual participaron 47 instituciones y grupos sociales. “Todo esto fue fortaleciendo el Código”.

El ministro recordó que de ese análisis se derivaron cambios en el 60% de los artículos del anteproyecto.

“La consulta especializada del proyecto del Código de las Familias significó una innovación dentro del proceso de creación legislativa del país, porque a partir de entonces todos se convencieron de que era imprescindible, por un lado publicar los anteproyectos –hasta ese momento se hacía público hasta que llegaba a la Asamblea Nacional– y por otro realizar la consulta especializada”, argumentó Silvera Martínez.

De acuerdo con el ministro, desde ese paso iniciado con el Código, todas las normas jurídicas derivadas del proceso intenso y complejo de actualización del ordenamiento jurídico cubano han sido sometidas a consultas especializadas. Por ejemplo, actualmente sucede con el anteproyecto de la Ley de Comunicación Social.

Otro momento significativo resaltado por Silvera Martínez fueron los análisis de los diputados en diciembre de 2021 cuando la Asamblea Nacional aprobó el proyecto que sería sometido a consulta popular.

“Se trata de un debate intenso porque los diputados profundizan, estudian, cuestionan y aportan, en un ejercicio respetuoso”.

La consulta popular, donde participaron 6 481 200 electores con 336 595 intervenciones en más de 79 000 reuniones, propició cambios al 49.15% del contenido del proyecto.

El ministro significó, además, el trabajo intenso y disciplinado de los más de 30 integrantes de la comisión redactora.

A juicio del ministro, la elaboración del Código siempre fue un proceso caracterizado por ser amplio, democrático y aportador, con miradas diversas desde la ciencia y las convicciones y elementos culturales de la nación.

Sobre el referendo del próximo 25 de septiembre, Silvera Martínez reiteró que será el primero en la historia de Cuba, pues hasta ahora solo se habían realizado referendos constitucionales.

Dijo que Cuba será el primer país en someter un Código de las Familias a consulta popular y a referendo, proceso definido en la disposición transitoria décimo primera de la Constitución.

¿Qué valor tiene el referendo si ya la Asamblea Nacional aprobó el Código de las Familias? El ministro explicó que el Parlamento, por mandato constitucional, es el único órgano con facultades constituyentes y legislativas de la nación. Por eso, en julio pasado sometió a aprobación el proyecto del Código, que recibió luz verde de los diputados.

De esta manera, el Código se convirtió en la Ley número 156, pero para su validez total requiere ser aprobado en referendo con el voto positivo de la mayoría del pueblo, reafirmó.

“La Asamblea no ha disminuido ni un ápice la facultad o la responsabilidad que le dio la Constitución al pueblo, por eso se va a referendo”, resaltó.

El ministro acotó que el Código protege a todas las instituciones del derecho familiar, elimina cualquier vestigio de discriminación en el ámbito familiar y rechaza la violencia.

El referendo validará o no la vigencia de esa norma jurídica, reiteró Silvera Martínez y dijo que el proceso se ha apegado estrictamente a los mandatos y prerrogativas constitucionales dadas a la Asamblea Nacional, al Consejo Electoral y a las instituciones de consulta y referendo.

¿Cómo se organiza el proceso de referendo?

Sobre los preparativos de referendo, Alina Balseiro Gutiérrez, presidenta del Consejo Electoral Nacional, explicó que se han organizado en paralelo los procesos de votación en Cuba y en el exterior y, para ello, se han actualizado las estructuras electorales.

“Actualizamos, por ejemplo, las autoridades de circunscripción, que juegan un papel fundamental y son 12 512 en el país. Cuando ya teníamos conformada la estructura, todas tomaron posesión en actos solemnes donde hicieron su juramento. Eso es importante porque, ¿quiénes son las autoridades de circunscripción? ¿quiénes son las autoridades de la mesa? Son el pueblo mismo que toma posesión para desarrollar ese proceso voluntariamente”, explicó.

Además, mencionó que a esta estructura se sumó un grupo de autoridades y de personas que acompañan el funcionamiento del acto electoral, dígase supervisores y colaboradores, por ejemplo. También han tenido encuentros con pioneros y sus guías, garantizando un promedio de seis a ocho pioneros por colegio.

“Cuando uno suma todo ese pueblo con las autoridades permanentes son más de 200 000 personas en la organización del proceso”, destacó.

En cuanto a las capacitaciones de esos ciudadanos, Balseiro Gutiérrez refirió que se han desarrollado dos oficiales, donde, entre otras cuestiones, se les explicó a las autoridades electorales qué es un referendo legislativo, pues se trata de un proceso que no ocurre a menudo.

Entre las acciones que se han llevado a cabo, resaltó la creación de la logística, el aseguramiento y la documentación que soporta el proceso, desde la ley electoral hasta las reglas complementarias. Todos los folletos que soportan los datos y resultados de los diferentes pasos electorales han sido creados, lo cual otorga al proceso transparencia y apego a la verdad.

Balseiro Gutiérrez destacó los buenos resultados de la prueba dinámica efectuada el domingo pasado en el exterior, donde existen 123 circunscripciones y más de 1 000 colegios.

Además, señaló que el próximo 18 de septiembre será un día importante, porque se desarrollará la votación en el exterior y la prueba dinámica en Cuba. “Los dos ejercicios tendrán lugar a la misma vez y están preparados los sistemas para tener las acciones al unísono, lo cual será un proceso complejo”, reconoció.

Se refirió también a la exposición y verificación de la lista de electores, un paso previo de cara a las votaciones, con la garantía en Cuba de que el registro electoral es público, permanente y de oficio.

“Primero nos entregaron todas las listas y se pusieron en la circunscripción, para que las personas pudieran ir y revisarlas. Al unísono, las comisiones electorales de circunscripción, apoyadas por las mesas electorales, comenzaron un proceso de visitas y verificación casa por casa”, explicó la presidenta del CEN.

“Fue un ejercicio importante durante 15 días. Se fue despachando con el registro electoral todos los resultados de esa verificación y se logró revisar y actualizar más del 83% de todas las listas electorales de los más de 137 000 CDR del país. En este minuto se están imprimiendo casi todas las listas, que deben firmarse por las autoridades electorales de los municipios para darles validez y exponerlas a los electores”, dijo.

En caso de que un elector no esté en su lugar de residencia el día de las votaciones, Balseiro Gutiérrez informó que existen más de 224 colegios especiales, donde pueden votar. Se encuentran emplazados fundamentalmente en los hoteles, las terminales, los hospitales, entre otros sitios.

Además de la existencia de esos colegios, destacó que cualquier persona que se encuentre lejos de su lugar de residencia, puede llegar al colegio más cercano y ejercer su derecho al voto.

Balseiro Gutiérrez también dio a conocer que todos los municipios ya cuentan con las boletas, que están siendo contadas y validadas.

Respecto a la logística, informó que están aprobados los planes de transportación, comunicación y de aseguramiento para el día 25 y que existe la segunda posición de todos los centros de procesamiento de la información.

“Todos los centros de Etecsa del país están a disposición de las autoridades electorales y está la computadora, los teléfonos y lo necesario para procesar la información”, dijo. Además, señaló que los consejos electorales contarán con grupos electrógenos, para evitar imprevistos ante la situación energética.

En cuanto a los más de 417 000 arribantes (que votarán por primera vez), explicó que se trabaja con ellos, incluso desde antes del verano, gracias a la colaboración de instituciones como el Ministerio de Educación.

Balseiro Gutiérrez señaló que el papel del colegio es muy importante, pues ahí se materializa todo el proceso electoral.

“A las siete de la mañana, con los presentes en el colegio, se abre la urna, se enseña vacía y delante de los electores se sella. Incluso, en el acta se recoge el nombre, con todos sus datos, del primer elector. A partir de ahí comienza el proceso de votación.

“A las seis de la tarde se desarrolla el escrutinio, que es público. Las personas pueden presenciar el proceso, aunque las boletas las tocan únicamente quienes están en la mesa electoral», explicó.

Además, informó que el 25 de septiembre serán emitidos cinco partes. Otros dos, de procesamiento final, se darán a conocer al día siguiente.

“Hay que estar informando constantemente a nuestro pueblo los resultados que vaya dando en las diferentes horas esa votación, por eso están creadas las condiciones para tener una sala de prensa con ese fin”, dijo Balseiro Gutiérrez.

El último parte será dado en el noticiero nacional y, en correspondencia con el acuerdo de la Asamblea Nacional convocando a referendo, en su apartado quinto, el Código de las Familias se considerará aprobado si recibe el voto afirmativo mayoritario (sí) de los votos válidos emitidos por los electores.

“Tengan toda la confianza de que el CEN cumplirá su mandato constitucional y en esa noche haremos toda la evaluación y el procesamiento de la información para, a las tres de la tarde el día siguiente dar una información preliminar al pueblo de los resultados de este referendo legislativo”, afirmó la presidenta del CEN.

Primer Código de las Familias que se someterá a referendo popular en el mundo

El profesor Leonardo Pérez Gallardo, partícipe de la comisión redactora del texto, advirtió que estamos en la recta final de un largo proceso de construcción del Código, que no solo se ha edificado desde el derecho, sino que también ha nacido del pueblo.

“Es el primer Código de las Familias en el mundo (y único hasta el momento) que será sometido a un referendo popular. Esto ha llamado la atención de juristas y profesores de prestigiosas universidades del continente y de Europa, o sea, que se construya el estatuto jurídico de las familias no solo desde el parlamento, sino que se construye y se valida y no entrará en vigor hasta tanto no sea ratificado por el pueblo. Esto es algo trascendental y muy importante”, dijo Pérez Gallardo.

Para el profesor, se trata de un Código que va a diseñar y a establecer las pautas esenciales, con vocación de perennidad, de lo que es el estatuto jurídico y la manera en que se protegerá a las familias en el país. De ese resultado del referendo depende cómo vamos a diseñar las familias cubanas en los próximos 40 o 50 años.

“Se está votando en tiempo presente, pero para diseñar el estatuto jurídico de las familias no solo de la actualidad, sino con vocación de futuro. Invito a los cubanos a que vuelvan a leer el Código y que lo hagan ajenos a las redes sociales y lejos de cualquier estereotipo y prejuicio. Que lean detenidamente cada uno de los preceptos y, si tienen dudas, que esclarezcan las dudas que supone la discutida autonomía progresiva de los niños, niñas y adolescentes, que implica que yo voy a acompañar a mis hijos en el propio diseño de vida de esos hijos, pero que voy a marcar huellas importantes, porque los padres y las madres siempre estarán con esos hijos. Que piensen cuando se lee ese Código en los ancianos, pues ha diseñado los esquemas esenciales de protección personal y patrimonial de los adultos mayores. Que piensen que es un Código que visibiliza por vez primera el rostro de las personas en situación de discapacidad, dándoles la posibilidad de que puedan diseñar su proyecto de vida. Es un Código que tiene como centro a los niños, niñas y adolescentes. Por eso, hay que leerlo no solo con los ojos, sino también con el corazón. Los ojos a veces se equivocan, pero el corazón nunca falla”, afirmó el profesor.

Uno como individuo es finito, la vida de las personas acaba, pero las familias quedan, concluyó el Dr. Leonardo Gallardo, en su llamado a respaldar el Código de las Familias.

Tomado de Cubadebate