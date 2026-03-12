Bastión estudiantil en Pinar del Río

Con el objetivo de fomentar el intercambio y la comprensión sobre la preparación combativa y los beneficios del servicio militar las Fuerzas Armadas Revolucionarias en Pinar del Río realizaron un bastión con estudiantes de la Federación Estudiantil de la Enseñanza Media.

Dentro de las actividades realizaron recorridos por diversas instalaciones, visitaron sitiales históricos que resaltan la rica tradición militar de la región y aulas especializadas Z donde se llevan a cabo técnicas de instrucción para la preparación combativa.

Este acercamiento práctico permitió a estudiantes conocer de primera mano el funcionamiento y la importancia de las unidades militares en la defensa del país.

Uno de los momentos más destacados del evento fue el intercambio sobre los beneficios de la Orden 18 del Ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, que promueve el servicio militar femenino.

Este diálogo enriqueció la comprensión de los estudiantes sobre las oportunidades que ofrece el servicio militar y su impacto en la formación integral de los jóvenes.

El Día de Puertas Abiertas como se hizo llamar el ejercicio realizado, sirvió como una plataforma para el aprendizaje, y fortaleció el sentido de pertenencia y compromiso entre los jóvenes y las instituciones militares.

La actividad concluyó con un llamado a todos los estudiantes a continuar explorando estas oportunidades y a involucrarse activamente en la defensa y desarrollo del país