Beneficios de la calabaza en la prostata

Hace un par de años la Calabaza Cucurbita pepo, adquirio celebridad, pues estuvo durante unos meses en auxilio de la fabricacion de pan para los consumidores de la canasta basica, pero fue breve. Ahora queremos abordar sus grandes utilidades como medicamento natural, veamos entonces, quien es la Calabaza.

La calabaza es el fruto en baya de la planta calabacera. Forma parte de la familia de las Cucurbitáceas, la cual comprende alrededor de 850 especies de plantas. Son ampliamente cultivadas por sus frutos y semillas comestibles. En su mayoría se consideran plantas herbáceas, rastreras, sub-arbustivas y con frutos grandes, que están protegidos por una firme corteza. Entre las especies más conocidas están las siguientes: Cucurbita ficifolia: Cucurbita máxima Cucurbita moschata: Cucurbita pepo también llamadas Calabaza de Castilla, Ayote o Zapallo. Las hojas son simples, grandes, presentan una amplia superficie con un pecíolo hueco de hasta 10 cm de largo, de 20-30 cm de diámetro, con un borde irregularmente dentado y agudo en el ápice; su color oscila entre verde oscuro y claro; La Calabaza es originaria de México, donde fue domesticada hace más de 5000 años y actualmente es cultivada en todo el mundo por sus frutos comestibles. Fue introducida a Europa en el siglo XVI junto con otras especies.

Dentro de los usos tradicionales de la Calabaza tenemos que se consumen las semillas en forma de infusión internamente para tratar la hipertensión y problemas prostáticos; como Diurético, para tratar la apendicitis, la nefritis, cálculos renales, irritación de la vejiga y demás problemas del tracto urinario Posee propiedades citotóxicas, antitumorales, antihelmínticas y antiamibianas. y externamente para tratar la erisipela.

Las partes medicinales de la Calabaza son las semillas frescas y secas, sin despreciar la masa rica en vitamina A. Volviendo a las semillas contienen Proteínas, y prácticamente todos los aminoácidos esenciales, Aceites fijos: ácido oleico y linoleico, Minerales: Calcio, hierro, magnesio, fósforo, potasio, sodio, zinc, cobre, manganeso, Vitaminas: Vitamina C, tiamina, riboflavina, niacina, ácido pantoténico, Vitamina B 6 folato, vitamina A. Fitosteroles 15 tipos diferentes de Esteroles:((delta-8-fitoesteroles, incluyendo clerosterol, isofucosterol, sitosterol, estigmasterol, colesterol, isoavenasterol, espinasterol brasicasterol, condrilasterol, condisterol, isofucosterol, escotenol, dihidroporiferasterol, 2 derivados del lanosterol, 24 α-etiatosterol. Sesquiterpenos: Cis y trans-ácido abscísico, vomifoliol, ácido cucúrbico y su glucósido, Diterpenos: Giberelinas -lactona del ácido kaurenóico. Y Triterpenos: CUCURBITACINAS Y CUCURBITINA

LaCalabaza como antiparasitario, presenta baja toxicidad, pero gran potencia. debido a que en menor tiempo expulsa los parásitos intestinales. Los extractos acuoso e hidroalcohólico tienen una DL 50 > 0.500 g/Kg. Los compuestos que se consideran tóxicos de la planta son el ácido hidrociánico, el ácido salicílico, las cucurbitacinas. Son cuatro cucurbitacinas, triterpenos conocidas por su acción antihelmíntica y vermífuga. Sin embargo, nuevos descubrimientos han demostrado su potencia como productos naturales para el tratamiento de diferentes patologías, incluyendo inflamación, cáncer o enfermedades autoinmunes.

Hay tres grandes beneficios en el tratamiento de la HBP

Antes que sucede en la Próstata? Esta glándula al iniciar la pubertad pesa entre 8 a 10 gramos y alcanza su tamaño adulto generalmente cuando el hombre tiene 20 años de edad, con un peso promedio entre 20 a 25 gramos. Mide aproximadamente 3,5 cm en su base y 2,5 cm en sus dimensiones anteroposterior y vertical. Conforme el hombre va envejeciendo la glándula comienza a crecer nuevamente a partir de los 40 años y continúa su crecimiento a lo largo de la vida. La Hiperplasia prostática benigna (HPB), es una enfermedad prostática que ocurre en el hombre generalmente de edad avanzada con testículos funcionales. Constituye la condición neoplásica más frecuente que afecta a los hombres, produciendo un gran impacto en su salud. Se caracteriza histológicamente por el crecimiento progresivo de la glándula prostática. Debido a un proceso proliferativo no maligno que incluye tanto elementos epiteliales como estromales. El tratamiento de primera línea, se enfoca en el bloqueo del receptor alfa o en la inhibición de la 5 alfa-reductasa, solos o en combinación. Pudiéndose obtener este efecto con el uso de fármacos como la Terazocina y el Finasteride o de la fitoterapia. La testosterona, que es el principal andrógeno producido por la célula testicular, comienza a disminuir al transformarse en dihidrotestosterona (DHT) por la acción de la enzima 5alfa-reductasa. La Dihidrotestosterona, es considerada como un andrógeno más potente que la testosterona, se adhiere al receptor androgénico, que a su vez se liga a diversos factores, cambiando la expresión genética de varias proteínas. El resultado de este cambio suele ser alopecia androgénica, disfunción eréctil, niveles bajos de esperma, disminución del apetito sexual y agrandamiento de la próstata conocido como Hiperplasia prostática benigna.

Existen otros factores que pueden aumentar el riesgo del crecimiento de la próstata: Obesidad: Produce que el paciente tenga una próstata de mayor tamaño y dependiendo de su tamaño pueda obstruir o no la uretra.

Diabetes: Los pacientes diabéticos presentan alteraciones en la inervación vesical y una pobre contractibilidad del detrusor, aumentando el tamaño de la próstata y la posibilidad de desarrollar la HPB, más que los no diabéticos

Alcoholismo: El individuo al consumir altos niveles de alcohol es más propenso a presentar cambios cirróticos, disminuyendo los niveles plasmáticos de testosterona. Dieta: Estudios realizados en pacientes norteamericanos y asiáticos determinaron que los norteamericanos al mantener una dieta rica en calorías y en alimentos con alto contenido de estrógenos tenían una mayor incidencia de cáncer de próstata. Mientras que la dieta asiática a base de isoflavonoides, flavonoides y lignanos, sustancias presentes en vegetales, frutos y granos enteros; presentaban una incidencia menor de patologías prostáticas

Actividad sexual: Específicamente la promiscuidad, es considerada como un factor desencadenante de una HPB, por la presentación de prostatitis bacteriana crónica pudiendo producir una hiperproliferación de los tejidos.

1 Las semillas de Calabaza Alivian los síntomas de la HiperBP , además que disminuye el peso de la próstata ventral y mejora la histología de los testículos Recientes estudios han reportado que estas semillas pueden ser beneficiosas en el tratamiento de la hiperplasia prostática, por su alto contenido de β-sitosterol, el cual está indicado para reducir el colesterol de la sangre y el riesgo de padecer ciertos tipos de cáncer. Además presentan delta-7-esteroles, que compiten con la dihidrotestosterona en los receptores androgénicos por los fibroblastos humanos. Las semillas de calabaza por su contenido en fitosteroles pueden prevenir el desarrollo de enfermedades crónicas.

2 El ZINC, que esta presente en la semillas de Calabaza, ha mostrado no solo reducir el tamaño de la próstata, al inhibir la enzima 5α-reductasa, que convierte la testosterona en el potente andrógeno DHTestosterona, la cual causa la sobreproducción de las células prostáticas. El contenido de 2 a 3 g de estas semillas puede ser consumido diariamente como suplemento. El Zinc además tiene otros beneficios en los hombres, fortalece el sistema inmune, importante en la salud de la piel, crecimiento y división celular ejerce un efecto esencial en la sexualidad masculina.

3 Las semillas de calabaza contienen alrededor del 50% de aceite graso , con ACIDO LAURICO, MIRISTICO, PALMITICO, ESTEARICO, Este aceite es un eficiente diurético, incrementa el flujo de orina y alivia los síntomas en la hipertrofia prostática. La administración de aceites grasos insaturados como ácido oleico, linoleico omega 6 y linolénico omega-3 beneficia en el tratamiento de problemas prostáticos por su efecto antiinflamatorio. El ácido linolénico, de acuerdo a un estudio realizado en el Reino Unido, puede inhibir la enfermedad de cáncer de próstata en etapa temprana.

La dosis recomendada para tratar la Hiperplasia prostática benigna es de 10 g de semillas o su equivalente, que puede ser molida y administrada en cucharaditas.

No se dispone de reportes toxicológicos formales. Sin embargo, el uso de las semillas de calabaza como alimento humano y animal ha descartado su posible toxicidad (ESCOP (European Scientific Cooperative on Phytotherapy)

En estudios científicos realizados no se ha observado ningún efecto secundario.

Autor: Máster en Ciencias Carlos César Callava Couret