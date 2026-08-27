En Pinar del Río la clave está en prevenir

Insisten en mantener acciones de prevención y pesquisa para el control de la situación higiénica en Pinar del Río

La provincia presenta una situación compleja en cuanto al cuadro higiénico epidemiológico, a partir de la permanencia de tres brotes activos de hepatitis en los municipios de Pinar del Río, en la zona de Jagüey Cuyují; Los Palacios y San Luis, territorios estos que se mantienen en zona de epidemia del canal endémico.

La doctora María del Carmen Morejón, directora provincial de Higiene, Microbiología y Epidemiología, informó que en aras de evitar la enfermedad se recomienda clorar de forma manual el agua de consumo, también porque persisten casos de enfermedad diarreica aguda en el territorio.

De manera general, señaló que en el programa contra el Aedes aegypti se mantienen elevados índices de infestación, sobre todo, en los municipios de Guane, Mantua, Minas de Matahambre, Viñales y Los Palacios; en tanto, San Luis y Consolación del Sur igualan el índice promedio de la provincia. A su juicio, aunque las cifras son más bajas que en periodos anteriores, existe riesgo de transmisión de arbovirosis.

Precisó que en la última semana incrementaron en un 17.8 por ciento los síndromes febriles inespecíficos, de ahí que en la mayoría de las comunidades haya personas con sospecha de dengue, chikungunya o algún proceso respiratorio agudo. Los territorios que más incrementan son precisamente San Luis, San Juan y Martínez, Guane, Pinar del Río y Mantua, apuntó.

Explicó la doctora que aun cuando existen dificultades en los municipios para realizar los diagnósticos de dengue, estos tienen la indicación de hacer llegar las muestras al Centro Provincial para ser procesadas aquí.

Explicó que se trata de mantener el tratamiento adulticida intradomiciliario, según la situación energética lo permita. No obstante, se hace un llamado de atención al respecto, pues hoy solo se realiza en Mantua, Minas de Matahambre y Pinar del Río.

Insistió en el funcionamiento de las brigadas autofocales en los centros laborales y en las viviendas, pues los recursos humanos para asumir esta tarea están diezmados. La alternativa es llegar hasta los hogares con otros profesionales del sector, pues no hay dificultades con la disponibilidad de abate.

A tono con esta situación, la directora enfatizó en que lo más importante es mantener las acciones de prevención y pesquisa, el estudio de la mayor cantidad de pacientes posible para llegar a un diagnóstico y sostener las acciones vectoriales, ya sean con el tratamiento focal o con el adulticida, en aquellos casos en los que se pueda llegar.

Tomado de Periódico Guerrillero