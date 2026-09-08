Bloqueo contra Cuba: un genocidio silencioso, afirma canciller

El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, afirmó hoy que el bloqueo de Estados Unidos contra su país, que incluye un férreo cerco energético, constituye un genocidio silencioso contra la población de la isla.

Al presentar a la prensa nacional y extranjera acreditada en La Habana el informe sobre los daños de esa política -que calificó de criminal- Rodríguez señaló que ésta responde a un plan fríamente calculado de castigo colectivo, con el avieso propósito de doblegar a la Revolución cubana.

Detalló que al bloqueo energético se suma la persecución a navieras que transporten suministros esenciales a la isla, y señaló como ejemplo los más de siete mil contenedores embargados en el exterior, con alimentos, medicamentos y equipos e insumos hospitalarios, fundamentalmente.

Apuntó que ante los esfuerzos de la nación caribeña de transformar su matriz energética, Washington persigue la importación a Cuba de sistemas fotovoltaicos destinados a dotar de ese beneficio a centros hospitalarios y servicios básicos.

Los datos muestran –dijo- un aumento de la mortalidad infantil de cuatro por cada mil nacidos vivos en 2018 a 9,9 en 2025.

Son niños, no son números; son muertes que no debieran ocurrir por privarse a Cuba de su sólido y eficaz sistema de salud pública, aseguró.

Afirmó Rodríguez que la crueldad del castigo colectivo se expresa también en los miles de cubanos que luchan a diario sin transporte público para llegar al trabajo porque el parque automotor está prácticamente paralizado sin combustible.

Es el mismo sentimiento despiadado y espíritu destructivo detrás del genocidio que se comete en Gaza. En Cuba es silencioso, sin bombas, pero también mata, afirmó.

Expresó, asimismo, que existe en el mundo un reconocimiento y conciencia crecientes sobre el abuso, y crece el reclamo de su cese inmediato, lo cual se expresará el próximo 27 y 28 de octubre próximo, cuando la Asamblea General de ONU considere nuevamente el tema.

A pesar de la extraordinaria presión e intimidación del gobierno de los Estados Unidos, de su Departamento de Estado, de sus embajadas y misiones diplomáticas sobre los estados miembros, nuestro pueblo confía en el respaldo abrumador del planeta, remarcó.

Esta jornada Rodríguez presentó ante el cuerpo diplomático acreditado en La Habana y la prensa nacional y extranjera el informe que cifra los daños del cerco de Washington en ocho mil 83 millones 300 mil dólares a precios corrientes, entre el 1 de marzo de 2025 y el 28 de febrero de 2026.

Tomado de Prensa Latina