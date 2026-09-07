Presidieron Raúl y Díaz-Canel acto por aniversario 65 de Seguridad Personal

El líder de la Revolución cubana, General de Ejército Raúl Castro Ruz, y el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, presidieron este sábado la ceremonia por el aniversario 65 de la creación de la Dirección de Seguridad Personal, institución fundada el 6 de septiembre de 1961, según reportó el Noticiero Estelar de la Televisión Cubana.

Durante el acto, se exaltó la trayectoria de esa fuerza, cuyos miembros han asumido durante más de seis décadas la responsabilidad de garantizar la protección de los principales dirigentes de la Revolución.

El general de cuerpo de ejército Lázaro Alberto Álvarez Casas, ministro del Interior y miembro del Buró Político, dio lectura al mensaje de felicitación enviado por Raúl Castro, quien transmitió el reconocimiento a la labor desempeñada por los combatientes de la Dirección desde los primeros años del proceso revolucionario.

En su carta, el General de Ejército rindió homenaje a los fundadores y mártires de la institución y resaltó la contribución de sus integrantes a la protección del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz y de la dirección histórica de la Revolución.

Asimismo, evocó a los 32 combatientes fallecidos en el cumplimiento del deber en Venezuela y afirmó que su ejemplo constituye guía permanente para las nuevas generaciones de la fuerza.

El jefe de la Dirección de Seguridad Personal, general de brigada Emir Mesa Corona, entregó a Raúl Castro un reconocimiento como «Jefe Fundador» de esa estructura junto a Fidel Castro; destacó también la influencia de ambos líderes en la conformación y desarrollo de la Seguridad Personal, y reconoció la labor de hombres y mujeres que han integrado el órgano desde su creación.

En la conmemoración se reconocieron también cinco fundadores de la institución: el teniente coronel Luis Rivera Rivera, el coronel Nelson Camejo Mas, el coronel Nivaldo Pérez Guerra, el mayor Reinaldo Figueroa Peraza y el teniente coronel Orlando Arias Álvarez.

La celebración contó con la participación de miembros del Buró Político, integrantes del Comité Central del Partido, jefes del Ministerio del Interior y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, así como combatientes de la Dirección de Seguridad Personal y familiares de los caídos en el cumplimiento del deber.

El programa incluyó presentaciones musicales, décimas y un audiovisual sobre la historia de la institución, además de una exposición fotográfica dedicada a Fidel Castro y a los combatientes que integraron su equipo de protección.

La Dirección de Seguridad Personal arriba a su aniversario 65 y ratifica el compromiso de continuar su misión de proteger a la máxima dirección del país y preservar los principios de la Revolución.

Tomado de la Agencia Cubana de Noticias