Pinar del Río celebrará los 159 años del título de ciudad

Este 10 de septiembre se cumplen 159 años del otorgamiento del título de ciudad a Pinar del Río, por lo que se concibieron varias actividades de festejo, a tono con las limitaciones actuales.

Según explicó recientemente Yordan Ramírez Gutiérrez, intendente del municipio cabecera, ese día se realizará el tradicional desfile cívico desde el parque José Martí- sitio funcional de la urbe- hasta el parque de la Independencia.

Asimismo, el remozado teatro José Jacinto Milanés, sede de las grandes celebraciones en la provincia, acogerá una gala cultural protagonizada por artistas del territorio.

Detalló que también se inaugurará una solinera en el consejo popular Ceferino Fernández y un hogar de alimentación comunitaria en La Guabina, iniciativa esta última concebida en el país de forma conjunta entre las direcciones de Trabajo, Comercio y trabajadores por cuenta propia para reforzar el Sistema de Atención a la Familia.

Resaltó que se pretende llegar a los barrios con propuestas culturales; y realizar movilizaciones de cara al saneamiento, recuperación de espacios públicos y reparación de fachadas y áreas comunes.

Por Real Orden de la reina Isabel II de España Pinar del Río recibió el título de ciudad el 10 de septiembre de 1867, acontecimiento que, de acuerdo con Juan Carlos Rodríguez, historiador, forma parte del decursar hacia la cubanía y a un proyecto de nación.

La urbe se distingue por sus techos de tejas criollas, portales y una mezcla de estilos en su arquitectura que con el paso de los años ha cambiado su rostro, en correspondencia con los tiempos modernos.

Pero, sobre todo, por la laboriosidad y calidez de sus habitantes que, no obstante la complejidad de los últimos calendarios, siguen apostando por su ciudad.

Tomado de ACN