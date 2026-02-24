Bloqueo en el centro del debate

Encabezado por la integrante del Comité Central del Partido y Primera Secretaria en Pinar del Río, Yamilé Ramos Cordero y otros dirigentes de la organización política y del gobierno en la provincia, trascurrió un barrio debate sobre el tema del bloqueo de EE.UU contra Cuba y su impacto en todas las esferas de la sociedad.

En momentos en que se agudiza el cerco contra la nación, en el CDR número 4, de la circunscripción 35 del Reparto Ceferino Fernández, este encuentro entre vecinos patentizó la voluntad de seguir adelante pese al recrudecimiento de las medidas que la actual administración norteamericana impone a la isla.

En un contexto que conllevó al rediseño de estrategias para no detener las actividades y servicios básicos, cada expresión fue de respaldo a la Revolución y en contra de la actitud genocida del imperio del norte.

Expresiones de rechazo al bloqueo, no faltaron en la cita. Tal fue el caso de el criterio expresado por Sara Álvarez, Lidia Valdés y Rosario Royero, residentes en esa localidad.

Sus palabras, en representación de diversos sectores y enmarcadas en el actual escenario que vive el país, dejaron entrever la voluntad desde cada puesto, de hacer gala de la resistencia creativa tan necesaria para seguir adelante.