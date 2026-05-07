Bustos Erguidos, la crítica de arte como acto creativo

El libro Bustos Erguidos. Poscrítica y trascendencia, de la escritora pinareña Yanetsy Ariste, fue presentado hoy en las Romerías de Mayo y, a juicio de su autora, demuestra que la crítica de arte no solo es un ejercicio académico, sino también un acto creativo.

Publicado por la colección de ensayos del sello holguinero Ediciones La Luz, el material comprende varios artículos dedicados al arte, sobre todo las artes visuales y el audiovisual, y deviene una especie de recorrido por temas de interés de Ariste durante más de una década.

Este es un trabajo de muchos años porque aúna algunas reseñas críticas publicadas en el semanario Guerrillero, de Pinar del Río, e incluso algunas de clase mientras estudiaba Historia del Arte, explicó a la Agencia Cubana de Noticias.

No son textos compilados, sino que llevaron un proceso de reescritura en función de un vuelo literario; por eso el lector encontrará artículos dedicados a la crítica de arte, pero concebidos como si fueran cuentos, textos dramáticos, crónicas, refirió.

Juego mucho con la estructura, la forma desde el punto de vista del género, aunque el discurso académico persiste, destacó luego de la presentación.

Se trata, grosso modo, de un homenaje a la literatura, a las artes; y ante todo expone al crítico como un artista que también puede experimentar desde el punto de vista formal con sus textos, independientemente de la valoración y el juicio estético que deben estar plasmados, dijo.

«Bustos Erguidos» me place mucho porque llegó a Ediciones La Luz como un proyecto nacido en ediciones anteriores de las Romerías de Mayo, y ahora pudo concretarse, señaló.

Con edición de Liset Prego, corrección de Luis Yuseff y diseño de cubierta e interiores de Robert Ráez, constituye el primer libro dedicado por Yanetsy Ariste a la crítica de arte, una deuda saldada con su formación como historiadora del arte.

Tomado de Agencia Cubana de Noticias