Joven realizador propone visita audiovisual a casa museo Hermanos Saíz

Motivado por los aniversarios 40 de la Asociación Hermanos Saíz (AHS) y 44 del inmueble, el joven realizador pinareño Yosmany Ventura Pérez propone una visita audiovisual a la casa museo Hermanos Saíz, que perpetúa la memoria de Luis y Sergio.

Declarada Monumento Nacional en 1996, la institución atesora objetos pertenecientes a la familia Saíz Montes de Oca de impecable valor patrimonial e identitario; por lo que a juicio de Ventura Pérez, visualizarlos es llegar a la vida y obra de dos mártires del municipio de San Juan y Martínez que son ejemplo para la vanguardia artística joven en Cuba.

Este producto comunicativo deviene elemento no convencional en la historia de la museografía pinareña, y se trata de una experiencia que puede generalizarse como recurso material e historiográfico, explicó a la Agencia Cubana de Noticias quien funge como vicedecano de investigación y posgrado en la Universidad de Pinar del Río, realizador radial, miembro de la AHS y de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba.

Ubicada en la calle Martí número 41, la Casa conserva el legado de Luis y Sergio Saíz Montes de Oca, asesinados por fuerzas de la dictadura de Fulgencio Batista el 13 de agosto de 1957, cuando contaban con 17 y 18 años de edad, respectivamente.

Ventura Pérez realizó una investigación previa que le permitió constatar que la condición de museo local del inmueble y la naturaleza estática de su exhibición limitaban su alcance educativo y su capacidad para comunicar en profundidad la dimensión humana e intelectual de los hermanos.

El audiovisual aspira a convertirse en un recurso accesible que sirva simultáneamente como archivo documental, material pedagógico para centros educativos y un medio de divulgación más allá de las fronteras físicas del museo, enfatizó.

Cuenta con lenguaje de señas- dijo-, y ampliará el alcance de la institución a personas de otras provincias o del exterior interesadas en conocer de primera mano este capítulo de la historia de Cuba.

Además, cumplirá con la misión de perpetuación de la memoria histórica que motivó la donación de la casa al Estado cubano por parte de la familia Saíz- Montes de Oca en 1982, precisó.

También integran el colectivo técnico el camarógrafo Wiliam Díaz y el editor Liusbán Quesada; además de Yuliet Osorio, especialista en Museología de la Casa.

La fundamentación teórica del proyecto fue presentada este lunes en el congreso de pensamiento y premio para jóvenes investigadores Memoria Nuestra, columna vertebral de las Romerías de Mayo.

Y el venidero 14 de mayo tendrá su premier en el programa Entre Documentales, de la televisión de Pinar del Río; y se proyectará en la Universidad del occidental territorio.

Tomado de Agencia Cubana de Noticias