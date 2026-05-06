Béisbol: Anuncian preselección de Vegueros de Pinar del Río para 65 Serie Nacional

La Comisión Provincial de Béisbol, junto a la dirección técnica de Vegueros de Pinar del Río, divulgó la lista de integrantes de la preselección del equipo, con miras a la 65 Serie Nacional de Béisbol.

Treinta y tres jugadores conforman el conjunto, que destaca por su juventud y proyección deportiva, según informó el comunicador del INDER en Vueltabajo, Yulier González.

“La mayoría de los atletas son fruto de la pirámide del alto rendimiento. Destaca la presencia de 12 novatos que buscan consolidarse en el máximo nivel, así como la experiencia de 20 jugadores que ya vieron acción en la pasada Serie Nacional y 6, con antecedentes en equipos Cuba”, precisó.

En la nómina sobresalen además cuatro jugadores que actualmente participan en la Liga Elite de Béisbol y dos pertenecientes a la Escuela Nacional.

“La base del equipo refleja un arraigo territorial significativo, con el municipio de Pinar del Río como principal proveedor de talento, seguido de Mantua, Consolación del Sur y Viñales”, agregó el comunicador.

De acuerdo con la información divulgada, los lanzadores que actualmente cumplen contratos en el extranjero y no figuran en el listado serán incorporados en la etapa correspondiente del proceso preparatorio. Los jugadores preseleccionados entrenarán en el estadio Capitán San Luis.

Lista íntegra de la Preselección de Vegueros de Pinar del Río:

Receptores (7)

1. Jorge Yoan Rojas Martínez (PRI)

2. Yasiel Agete Martínez – LEBC (MAN)

3. Héctor Luis Lazo Pérez (PRI)

4. Yordanis Ortega Suarez (PRI)

5. Yoel Frontela Hernández (PRI)

6. Brando Mena Rodríguez (CSU)

7. Jairo Reinoso Meléndez (MAN)

Lanzadores (26)

1. Leodan Manuel Reyes Lugo – LEBC (PRI)

2. Yancarlos García Rodríguez (VIÑ)

3. Gabriel Alejandro Cantero Rodríguez (PRI)

4. Mario Alejandro Valle González (VIÑ)

5. Frank Denis Blanco González – LEBC (PRI)

6. Genier Álvarez Camejo – LEBC (MIN)

7. José Raúl Román Delgado (VIÑ)

8. Yosvany Martínez Toledo (PRI)

9. Yasiel Zambrana Izquierdo (MAN)

10. Rolando Benito Salgado Real (MAN)

11. Juan Luis Hernández Padrón (PRI)

12. Mario Luis Del Hoyo Guerra (CSU)

13. Marlon García García (PRI)

14. Leandro Pereda Nogueira (PRI)

15. Frank Jesús García Lang (CSU)

16. Ronaldo Rodríguez Miranda (VIÑ)

17. Enzo Bravo Torres (PRI)

18. Laidel González Prieto (CSU)

19. Noel Salgado Martínez (MAN)

20. Osmar Forteza Rubido – Escuela Nacional (SJM)

21. Ronaldo Cruza García – Escuela Nacional (VIÑ)

22. Henry Rodríguez Hernández (PRI)

23. Alain Morejón Cabrera (PRI)

24. Edel Díaz Gómez (VIÑ)

25. Miguel A. Delgado – Invitado Juvenil EIDE (PRI)

26. Idiel Pereda Echevarría (PRI)

Tomado de Radio Guamá