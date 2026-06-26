Café Ashé: una nueva propuesta cultural llega a la Televisión Cubana

La Televisión Cubana se prepara para estrenar Café Ashé, un programa que promete convertirse en un espacio de referencia para los amantes de la poesía, la música y las tradiciones nacionales. La iniciativa, concebida por el creador pinareño Luis Hidalgo Ramos, surge como una evolución de la peña cultural que durante años se desarrolló en la librería Viet Nam Heroico de Pinar del Río.

El nombre Ashé, tomado de la tradición afrocubana, simboliza energía vital y bendición, y resume la esencia de un proyecto que busca transmitir fuerza espiritual y conexión con las raíces culturales del país. Con este espíritu, el programa se propone rescatar la intimidad de las peñas literarias y musicales, trasladándola al formato televisivo para llegar a un público más amplio.

El audiovisual contará con la participación de reconocidos artistas como Arlenys, Wil Campa y Yoyo Ibarra, quienes compartirán sus historias de vida y su música en un ambiente cercano y auténtico. Además, incluirá documentales como Alas para una escuela, homenajes a figuras de la cultura como Edesio Alejandro, y materiales inéditos sobre Lucía Altieri y Los Yoyo. El espacio también abrirá un segmento de conversaciones inspiradas en el libro Todo Música: Segundas Confidencias, con testimonios de Paco Cepero, Miguel Poveda y Eliades Ochoa.

La producción está a cargo de Yosvel Hernández junto al equipo de Tele Pinar, con transmisión prevista por el Canal Clave y la televisora provincial. El formato combina entrevistas, música en vivo y poesía, en un estilo que busca acercar al público a la riqueza cultural de Cuba.

Uno de los momentos más esperados será la celebración del aniversario de la discográfica Abdala, que reunirá en el escenario a figuras como Isaac Delgado, Beatriz Márquez y Alexander Abreu, reafirmando el compromiso del programa con la promoción de la música cubana contemporánea.

La llegada de Café Ashé a la pantalla chica representa un paso importante en la difusión de la cultura nacional. Más que un programa de entretenimiento, se perfila como un espacio de memoria y homenaje, donde confluyen tradición y modernidad. Con su mezcla de poesía, música y testimonios, esta propuesta promete convertirse en un punto de encuentro imprescindible para quienes desean reencontrarse con la esencia del arte cubano