Juventud: no solo el futuro, sino el presente que transforma

Cada 12 de agosto, el mundo se detiene para celebrar el Día Internacional de la Juventud, una fecha instituida por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1999 con un propósito claro: reconocer el papel fundamental que desempeñan los jóvenes en la construcción de sociedades más justas, sostenibles y pacíficas. Pero más que una conmemoración simbólica, esta jornada nos invita a una reflexión profunda: ¿estamos realmente escuchando a quienes heredarán el mundo que hoy construimos?

Los jóvenes no son una promesa futura, sino una fuerza transformadora del presente. Son quienes protagonizan las grandes revoluciones sociales de nuestro tiempo: desde el activismo climático que sacude las conciencias globales hasta la innovación tecnológica que redefine la forma en que vivimos, trabajamos y nos relacionamos. Son la voz que clama por igualdad de género, por justicia racial, por salud mental, por educación accesible y por oportunidades reales de empleo digno.

Sin embargo, no podemos idealizar sin mirar la realidad. Millones de jóvenes en el mundo enfrentan desafíos abrumadores: desempleo que duplica la tasa de los adultos, precariedad laboral, brechas educativas profundizadas por las crisis sanitarias y económicas, y una creciente sensación de ansiedad ante un futuro incierto. La pandemia dejó al descubierto que la juventud es, a la vez, la más resiliente y la más vulnerable de nuestras generaciones.

Pero también es un día para que los propios jóvenes se reconozcan como agentes de cambio. Porque la historia nos demuestra que las grandes transformaciones han surgido de la rebeldía creativa, de la indignación constructiva, de la capacidad de imaginar un mundo distinto y trabajar incansablemente por él. Cada joven que emprende, que investiga, que crea arte, que participa en su comunidad, que alza la voz contra la injusticia, está escribiendo un capítulo nuevo de la historia humana.

Hoy celebramos la energía, la pasión y la audacia de la juventud. Pero también renovamos nuestro compromiso de acompañarla, de aprender de ella y de construir juntos un mundo donde nadie se quede atrás. Porque si algo nos enseñan los jóvenes es que el futuro no se espera: se construye, se sueña y se conquista.

A todos los jóvenes del mundo: sigan soñando en grande y actuando con valentía. El presente les pertenece tanto como el futuro.