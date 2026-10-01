Celebra Pinar del Río Día Internacional del Adulto Mayor

En el contexto del Día Internacional de las Personas de Edad, que este año promueve el tema «Envejecer con dignidad», la Cátedra del Adulto Mayor de la Universidad de Pinar del Río ¨Hermanos Saíz Montes de Oca¨ vuelve a destacarse en el ámbito nacional.

Foto: Rosalía Díaz Arronte Foto: Rosalía Díaz Arronte

La institución obtuvo el primer lugar del país, un reconocimiento a la labor que desarrolla 11 años consecutivos ganadores en favor de las personas mayores y de su participación en la vida universitaria y social.

La fecha invita a reflexionar sobre la importancia de garantizar los derechos, el bienestar y la inclusión de las personas de edad.

Foto: Rosalía Díaz Arronte Foto: Rosalía Díaz Arronte

La cátedra del adulto mayor contribuye a crear espacios de aprendizaje, intercambio y acompañamiento que favorecen un envejecimiento activo y digno.

El nuevo resultado nacional reafirma el trabajo sostenido de la Cátedra pinareña y su compromiso con quienes continúan aportando conocimientos, experiencias y valores a la sociedad.

Foto: Rosalía Díaz Arronte