Portada » Celebra Pinar del Río Día Internacional del Adulto Mayor

Celebra Pinar del Río Día Internacional del Adulto Mayor

Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Correo Electrónico
Imprimir
Foto: Rosalía Díaz Arronte

En el contexto del Día Internacional de las Personas de Edad, que este año promueve el tema «Envejecer con dignidad», la Cátedra del Adulto Mayor de la Universidad de Pinar del Río ¨Hermanos Saíz Montes de Oca¨ vuelve a destacarse en el ámbito nacional.

Foto: Rosalía Díaz Arronte
Foto: Rosalía Díaz Arronte

La institución obtuvo el primer lugar del país, un reconocimiento a la labor que desarrolla 11 años consecutivos ganadores en favor de las personas mayores y de su participación en la vida universitaria y social.

La fecha invita a reflexionar sobre la importancia de garantizar los derechos, el bienestar y la inclusión de las personas de edad.

Foto: Rosalía Díaz Arronte
Foto: Rosalía Díaz Arronte

La cátedra del adulto mayor contribuye a crear espacios de aprendizaje, intercambio y acompañamiento que favorecen un envejecimiento activo y digno.

El nuevo resultado nacional reafirma el trabajo sostenido de la Cátedra pinareña y su compromiso con quienes continúan aportando conocimientos, experiencias y valores a la sociedad.

Foto: Rosalía Díaz Arronte

Foto: Rosalía Díaz Arronte

Compartir:

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Últimas Noticias

Publicaciones Relacionadas

Inició en Pinar del Río Jornada del Innovador

Trabajadores de diferentes sectores productivos y de servicios dieron inicio en Pinar del Río a la Jornada del Innovador con motivo del aniversario 50 de la constitución de la Asociación

octubre 1, 2026 No hay comentarios
Scroll al inicio