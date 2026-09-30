Se incorporan a la Federación Estudiantil Universitaria nuevos miembros

En el histórico sitio que honra la memoria de los Hermanos Saíz se celebró el acto nacional de ingreso a la Federación Estudiantil Universitaria (FEU), en el que nuevos estudiantes se incorporaron a la organización.

Ser miembro de la FEU significa mucho más que pertenecer a una organización o portar un carné: implica asumir un compromiso con la Revolución, el estudio, la sociedad, el desarrollo y la historia.

Como parte de la ceremonia, se entregó la bandera de la organización a un estudiante de primer año, en un gesto que simboliza la continuidad de los ideales y valores de la Federación entre las nuevas generaciones.

La actividad realizada reunió a estudiantes en torno a la historia de la organización y al compromiso que asumen quienes se incorporan a ella.