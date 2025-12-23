El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba (Minrex), en el aniversario 66 de su fundación, reafirmó hoy que la política exterior de la Revolución cubana seguirá siendo fiel a sus principios.

En una publicación en X, a propósito de la fecha que celebra el inicio de la diplomacia revolucionaria, la Cancillería subrayó que ser consecuentes con el heroico pueblo al que representa es el mayor honor y deber.

Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores, resaltó en la misma red social el orgullo de haber participado y continuar participando en la defensa y la proyección internacional de la Revolución cubana.

Felicidades a nuestro pueblo, principal protagonista de la política exterior, expresó Rodríguez Parrilla.

Asimismo, destacó que los diplomáticos cubanos se complacen de ser herederos del legado del Comandante en Jefe Fidel Castro, cumplir con lealtad las orientaciones del General de Ejército Raúl Castro y trabajar intensamente bajo el liderazgo del presidente Miguel Díaz-Canel.

Por Decreto del Gobierno Revolucionario, el 23 de diciembre de 1959 se constituyó el Minrex, organismo que sustituyó al Ministerio de Estado, dependencia creada desde la época de la primera ocupación estadounidense y diseñada para servir los intereses de ese país.

Tomado de ACN