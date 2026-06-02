Celebra Pinar del Río Día Mundial del Medio Ambiente

La Delegación Territorial del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA) en Pinar del Río celebró el acto provincial en conmemoración al Día Mundial del Medio Ambiente el próximo 5 de junio

Considerables son los resultados obtenidos en el sistema ambiental de nuestra provincia en el año 2026. Ejemplo de ello es la Empresa pecuaria Punta de Palma cede del acto y merecedora del premio provincial por su sobresaliente labor en la sostenibilidad y el manejo responsable de los recursos naturales.

En la cita se reconocieron a personalidades, instituciones y empresas por su destacada labor en la protección del Medio ambiente.

Se entregaron distinciones a aquellos que implementan prácticas innovadoras y sostenibles, promoviendo un desarrollo más equilibrado y respetuoso con la naturaleza.

El Día Mundial del Medio Ambiente se convierte en un llamado a la acción para todos los ciudadanos, instando a cada uno a asumir un papel activo en la defensa de nuestro planeta.