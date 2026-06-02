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Flores: colores que embellecen la vida

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Foto: Rosalinda García

Las flores tienen una capacidad especial para transformar el entorno. No importa el lugar donde crezcan: en un jardín, al borde de un camino o en una maceta sencilla, siempre logran atraer la mirada y transmitir una sensación de frescura y armonía.

Más allá de su belleza, representan también parte importante de la naturaleza y de la cultura de muchos pueblos. Están presentes en celebraciones, homenajes y tradiciones, acompañando momentos de alegría, afecto y recuerdo. Cada especie posee colores, formas y aromas que la hacen única, convirtiéndolas en una de las expresiones más visibles de la diversidad natural.

También resulta interesante observar cómo las flores marcan el ritmo de las estaciones y del paisaje. Algunas aparecen en determinadas épocas del año y terminan convirtiéndose en símbolos de renovación, crecimiento y vitalidad.

Foto: Rosalinda García

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