Flores: colores que embellecen la vida

Las flores tienen una capacidad especial para transformar el entorno. No importa el lugar donde crezcan: en un jardín, al borde de un camino o en una maceta sencilla, siempre logran atraer la mirada y transmitir una sensación de frescura y armonía.

Más allá de su belleza, representan también parte importante de la naturaleza y de la cultura de muchos pueblos. Están presentes en celebraciones, homenajes y tradiciones, acompañando momentos de alegría, afecto y recuerdo. Cada especie posee colores, formas y aromas que la hacen única, convirtiéndolas en una de las expresiones más visibles de la diversidad natural.

También resulta interesante observar cómo las flores marcan el ritmo de las estaciones y del paisaje. Algunas aparecen en determinadas épocas del año y terminan convirtiéndose en símbolos de renovación, crecimiento y vitalidad.

Foto: Rosalinda García

Foto: Rosalinda García

Foto: Rosalinda García

Foto: Rosalinda García

Foto: Rosalinda García

Foto: Rosalinda García

Foto: Rosalinda García